„Dziś dowiedzieliśmy się, że mój zastępca, Mateusz Fałkowski, został dyscyplinarnie zwolniony z Instytutu Pileckiego” - poinformowała na platformie X odwołana dyrektor Instytutu Pileckiego Hanna Radziejowska. Fałkowski jest kolejną osobą, która straciła pracę w niemieckim oddziale Instytutu. Był on objęty ochroną sygnalistów przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O zwolnieniu swojego zastępcy Radziejowska poinformowała w mediach społecznościowych. Powodem zwolnienia Fałkowskiego miał być artykuł napisany wspólnie z Radziejowską oraz „jego lojalność i solidarność w obliczu pomówień i kłamstw”.
Mateusz Fałkowski od 3 kwietnia 2025 roku był objęty ochroną sygnalistów przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mateusz to człowiek niezwykłej odwagi, ogromnej wiedzy i niezachwianej uczciwości – erudyta, niezastąpiony współpracownik i przyjaciel. Od początku współtworzył program i zespół oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Przez ponad sześć lat wspólnie pracowaliśmy z pełnym zaangażowaniem, budując jedną z najlepszych instytucji w Polsce
— czytamy we wpisie Radziejowskiej.
Wraz z Mateuszem będziemy dochodzić sprawiedliwości przed sądami polskimi i niemieckimi
— dodała.
Walka z Radziejowską
Przypomnijmy, że Hannie Radziejowskiej, byłej już kierownik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego, grozi dyscyplinarne zwolnienie z pracy, ponieważ… poinformowała Ministerstwo Kultury o nieprawidłowościach w instytucji. Takie plany ma wobec sygnalistki (choć resort utrzymuje, że status ten został przyznany Radziejowskiej „przez pomyłkę”) dyrektor Instytutu, prof. Krzysztof Ruchniewicz. W tej sprawie zwrócił się do Landesamt für Gesundheit und Soziales w Berlinie (Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Społecznych), a o jego piśmie do niemieckiego urzędu informuje Wirtualna Polska. Ujawniono również, kto poinformował Ruchniewicza o zgłoszeniu ministerstwu nieprawidłowości. To Piotr Rypson, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.
