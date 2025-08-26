Do skandalicznego zdarzenia doszło w programie Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News, gdzie ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko w obrzydliwy sposób obrażał prezydenta Karola Nawrockiego. Na sprzeciw dziennikarki, zareagował w buńczuczny sposób. Sprawa wywołała lawinę komentarzy w sieci. „Mazurenko swoim skandalicznym wystąpieniem potwierdził zasadność propozycji wydłużenia procedury przyznawania obywatelstwa polskiego” - ocenił doradca prezydenta RP Błażej Poboży.
Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego
— atakował Witalij Mazurenko.
Na słowa te zareagowała prowadzącą rozmowę Agnieszka Gozdyra.
To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Porównuje pan polskiego prezydenta do osoby z więziennego otoczenia. To jest przekroczenie granicy
— zaznaczyła.
Nie uważam, że to przekroczenie granicy. Ja porównuje zachowania konkretnej osoby, nie chce podważać instytucji prezydenta. Jego zachowanie uderza w bezbronnych ukraińskich imigrantów.
— grzmiał.
Dziennikarka kilkukrotnie dawała Ukraińćowi szansę na przeprosiny, ale ten nie skorzystał z nich. W pewnym momencie wręcz oburzył się i powiedział do Gozdyry, aby go… nie pouczała.
Nie ma zgody!
Sprawa wywołała lawinę komentarzy w sieci.
Ten jegomość, skoro tak świetnie zna się na rosyjskim świadku przestępczym, będzie nieocenionym zasobem na froncie. I właśnie tam powinien się błyskawicznie udać. Nie ma zgody na obrażanie Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej
— podkreślił europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
W. Mazurenko swoim skandalicznym wystąpieniem potwierdził zasadność propozycji wydłużenia procedury przyznawania obywatelstwa polskiego. Polska konstytucja nie pozwala na odebranie obywatelstwa ale mamy prawo oczekiwać natychmiastowych działań prokuratury z art. 135 § 2 k.k.
— zaznaczył doradca prezydent RP Błażej Poboży.
O, proszę: pan Witalij Mazurenko – który dziś zapragnął zaistnieć obrażaniem Prezydenta Karola Nawrockiego – od dawna troszczy się o relacje polsko-ukraińskie. Np. w 2016 r. martwił się na łamach „Wyborczej”, że relacje te może „ochłodzić” przypominanie o ukraińskim ludobójstwie na Polakach
— zauważył poseł PiS Paweł Jabłoński.
Witalij Mazurenko w Polsacie określił Prezydenta Nawrockiego de facto jako jakiegoś przywódcę gangu więziennego. Prokuraturo Krajowa - oczekuję wszczęcia śledztwa z art. 135 par. 2 kk, czyli znieważenia Prezydenta. Pan Mazurenko dowiódł słuszności weta i kontrprojektu Prezydenta
— podkreślił inny z posłów Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Słowa, które padły w programie „Debata Gozdyry” zdecydowanie nie pomagają sprawie Ukraińców w Polsce. Skandaliczne słowa z ust gościa programu nie powinny nigdy paść w kierunku Prezydenta Rzeczypospolitej.
— zaznaczył poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz.
Co to ma być!? Mamy teraz słuchać, jak obrażają naszego Prezydenta? To już nie możemy rządzić jak chcemy we własnym państwie!? Komuś coś się pomyliło. Skandal
— napisał redaktor naczelny Tygodnika „Solidarność” Michał Ossowski.
To jest art 135 kodeksu karnego: § 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ścigane zresztą z urzędu, więc do dzieła policja
— stwierdził publicysta Paweł Rybicki.
Witalij Mazurenko obrażał na antenie #Polsat prezydenta Karola Nawrockiego. Wszystkie siły polityczne w Polsce powinny potępić takie zachowanie
— napisał Adam Abramczyk, który nie jest znany z sympatii do obecnej opozycji i prezydenta Karola Nawrockiego.
Znieważanie pana prezydenta Nawrockiego powinno zostać jednogłośnie potępione przez całą klasę polityczną i komentariat. Nikt nie powinien brać w obronę słów, jakie padły na antenie Polsatu
— podkreślił Jakub Wiech.
