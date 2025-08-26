Prezydent Karol Nawrocki przyjmie w czwartek w Warszawie prezydentów: Litwy, Łotwy i Estonii oraz premier Danii - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak przekazał, rozmowy będą dotyczyły polityki bezpieczeństwa w kontekście wojny w Ukrainie.
Przygotowania do wizyty w USA
Szef prezydenckiego BPM odpowiadał także na pytania dot. przygotowań do zapowiedzianej na 3 września wizyty prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Jak stwierdził, są one „bardzo zaawansowane”.
Właśnie dziś wraca grupa przygotowawcza z Waszyngtonu. Ustalone są już spotkania, godziny tych spotkań, formuły. (…) Byłem w Stanach, przygotowywałem agendę, ale pan prezydent przede wszystkim rozmawia z prezydentami z tego regionu
— powiedział Przydacz w TVN24.
Przywódcy regionu w Polsce
Jak poinformował, w czwartek na zaproszenie prezydenta Nawrockiego do Warszawy przyjadą: prezydent Litwy - Gitanas Nauseda, prezydent Estonii - Alar Karis, prezydent Łotwy - Edgars Rinkevičs oraz premier Danii Mette Frederiksen. Spotkanie ma dotyczyć - jak przekazał Przydacz - polityki bezpieczeństwa, wojny w Ukrainie oraz rozmów między Ukrainą, Rosją i USA mających zakończyć konflikt.
Wymiar bałtycki, północny dla prezydenta Nawrockiego będzie miał czy ma już bardzo duże znaczenie. Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch latach zmieniła się sytuacja - Szwecja i Finlandia weszły do NATO, więc Bałtyk też jest tym przedmiotem dyskusji o polityce bezpieczeństwa
— zaznaczył.
Dodał, że prezydent Nawrocki „chce być głosem regionu, ale też chce się najpierw wsłuchać w ten region”.
Wszyscy wiemy, jaką my prowadzimy politykę, ale wzmocniony głos na pewno jest ważny. Dla Amerykanów zawsze Polska jako ten rozsadnik idei, pomysłów, ale też lider regionu był ważnym partnerem. Polska jest silna swoim regionem i z tej siły chcemy korzystać
— podkreślił.
Rozmowa z prezydentem Finlandii
Przypominając wtorkową rozmowę telefoniczną prezydenta Nawrockiego z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, Przydacz przekazał, że na piątek zaplanowana jest rozmowa Nawrockiego z prezydent Mołdawii Maią Sandu.
Pytany o cele, jakie prezydent Nawrocki chce osiągnąć dzięki spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Przydacz odparł, że należy do nich „przekonywanie Amerykanów do prawdziwej twarzy Władimira Putina i prawdziwej polityki rosyjskiej”.
Wiadomo, że toczy się dyskusja w Stanach Zjednoczonych dotycząca obecności wojskowej w Europie, w tym także i w Polsce. Ten wielki uzysk rządu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta Andrzeja Dudy, ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, jest dzisiaj ważnym tematem, o który musimy zabiegać
— zaznaczył.
Jak dodał, innymi poruszanymi tematami będą polsko-amerykańska współpraca w wymiarze gospodarczym oraz energetycznym.
Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta. Wracając z Waszyngtonu, 5 września złoży oficjalną wizytę w Watykanie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV.
