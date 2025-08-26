Były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie zostawił suchej nitki na decyzji ministra Waldemara Żurka o delegowaniu kontrowersyjnej prokurator Ewy Wrzosek do resortu sprawiedliwości.
Tusk otacza się ludźmi bez skrupułów. Najpierw Żurek, teraz Wrzosek – prokurator, która łamiąc prawo i wykradając informacje ze śledztwa pomagała Trzaskowskiemu w kampanii, a potem Tuskowi przy nielegalnym przejęciu mediów
— napisał Zbigniew Ziobro we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Drastyczne przesłuchanie śp. Barbary Skrzypek stało się dla Tuska wręcz rekomendacją. Zegar tyka…
— dodał.
Decyzja MS
Decyzją ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Prokurator Wrzosek znana jest ze swojej ogromnej niechęci do PiS, dążenia do jak najtwardszych „rozliczeń”, a także jest bohaterką kontrowersji związanych z przesłuchaniem Barbary Skrzypek, wieloletniej bliskiej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. „dwóch wież”. 66-latka trzy dni po przesłuchaniu doznała rozległego zawału serca, wskutek którego zmarła. Sprawę bada prokuratura.
