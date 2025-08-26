KOMENTARZE

Wrzosek delegowana do resortu Żurka. Burza w sieci. "To będzie ręczne sterowanie śledztwami"; "Panie Korneluk, warto było?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Ewa Wrzosek / autor: Fratria
Ewa Wrzosek / autor: Fratria

Decyzja o delegowaniu kontrowersyjnej prokurator Ewy Wrzosek do Ministerstwa Sprawiedliwości wywołała burzę w sieci. Zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdoby można się spodziewać „ręcznego sterowania śledztwami”. Z kolei dziennikarz portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń napisał, że Wrzosek będzie „oczami i uszami” ministra Waldemara Żurka.

Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra

— poinformowało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prokurator Wrzosek znana jest ze swojej ogromnej niechęci do PiS, dążenia do jak najtwardszych „rozliczeń”, a także jest bohaterką kontrowersji związanych z przesłuchaniem Barbary Skrzypek, wieloletniej bliskiej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. „dwóch wież”. 66-latka trzy dni po przesłuchaniu doznała rozległego zawału serca, wskutek którego zmarła. Sprawę bada prokuratura.

CZYTAJ TAKŻE: Minister Żurek zaostrzy kurs wobec opozycji? Prokurator Ewa Wrzosek delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości!

Bezprawie na całego”

Decyzja ministra Waldemara Żurka wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Pani Ewa Wrzosek delegowana już trzeci raz. Teraz zostanie nieformalnym nadzorcą Dariusza Korneluka. Oczy i uszy ministra Żurka, a przy okazji Sienkiewicza i Giertycha. Ot, naturalna kolej rzeczy. Ale jest pytanie: Panie Dariuszu Korneluk, warto było?

— zapytał dziennikarz portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń.

Wprawdzie prokurator Wrzosek polegnie w batalii o tytuł Najsilniejszego z Silnych Razem 2025 w pojedynku z Romanem Giertychem, ale w nagrodę pocieszenia zostanie radcą generalnym w MS. Będzie miała więcej czasu na politykowanie na X.

— zaznaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Cytując: To nie jest czas, aby ściśle trzymać się litery prawa. To będzie oficjalnie ręczne sterowanie śledztwami. Bezprawie na całego.

— ocenił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba.

Gratulacje

— napisał przekornie dziennikarz śledczy Wirtualnej Polski Szymon Jadczak.

W kolejnym zaś wpisie dodał:

Ktokolwiek wie o jakimś śledztwie Ewy Wrzosek zakończonym sukcesem, proszony jest o kontakt.

Radości nie kryła natomiast europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Ewa Wrzosek będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości wspierać Waldemara Żurka! Nie wątpię, że wielu zawyje. Ze strachu

— triumfowała.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wójcik: Pierwsze słyszę o takim stanowisku. Ciekawe, jaki zakres zadań i uprawnień będzie mieć prok. Wrzosek

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych