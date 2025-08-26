Decyzja o delegowaniu kontrowersyjnej prokurator Ewy Wrzosek do Ministerstwa Sprawiedliwości wywołała burzę w sieci. Zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdoby można się spodziewać „ręcznego sterowania śledztwami”. Z kolei dziennikarz portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń napisał, że Wrzosek będzie „oczami i uszami” ministra Waldemara Żurka.
Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra
— poinformowało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.
Prokurator Wrzosek znana jest ze swojej ogromnej niechęci do PiS, dążenia do jak najtwardszych „rozliczeń”, a także jest bohaterką kontrowersji związanych z przesłuchaniem Barbary Skrzypek, wieloletniej bliskiej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. „dwóch wież”. 66-latka trzy dni po przesłuchaniu doznała rozległego zawału serca, wskutek którego zmarła. Sprawę bada prokuratura.
CZYTAJ TAKŻE: Minister Żurek zaostrzy kurs wobec opozycji? Prokurator Ewa Wrzosek delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości!
„Bezprawie na całego”
Decyzja ministra Waldemara Żurka wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Pani Ewa Wrzosek delegowana już trzeci raz. Teraz zostanie nieformalnym nadzorcą Dariusza Korneluka. Oczy i uszy ministra Żurka, a przy okazji Sienkiewicza i Giertycha. Ot, naturalna kolej rzeczy. Ale jest pytanie: Panie Dariuszu Korneluk, warto było?
— zapytał dziennikarz portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń.
Wprawdzie prokurator Wrzosek polegnie w batalii o tytuł Najsilniejszego z Silnych Razem 2025 w pojedynku z Romanem Giertychem, ale w nagrodę pocieszenia zostanie radcą generalnym w MS. Będzie miała więcej czasu na politykowanie na X.
— zaznaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Cytując: To nie jest czas, aby ściśle trzymać się litery prawa. To będzie oficjalnie ręczne sterowanie śledztwami. Bezprawie na całego.
— ocenił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba.
Gratulacje
— napisał przekornie dziennikarz śledczy Wirtualnej Polski Szymon Jadczak.
W kolejnym zaś wpisie dodał:
Ktokolwiek wie o jakimś śledztwie Ewy Wrzosek zakończonym sukcesem, proszony jest o kontakt.
Radości nie kryła natomiast europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Ewa Wrzosek będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości wspierać Waldemara Żurka! Nie wątpię, że wielu zawyje. Ze strachu
— triumfowała.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wójcik: Pierwsze słyszę o takim stanowisku. Ciekawe, jaki zakres zadań i uprawnień będzie mieć prok. Wrzosek
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738772-burza-w-sieci-po-decyzji-ws-wrzosek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.