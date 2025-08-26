Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier Donald Tusk weźmie udział w zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Radzie Gabinetowej. Jak dodał, premier zabierze głos w pierwszej części spotkania, otwartej dla mediów. Rzecznik rządu został zapytany także o to, co rząd zamierza zrobić w związku z wetem. „Nie mamy wyjścia, musimy przygotować kolejne rozwiązanie” - wskazał.
Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Gabinetową na środę, 27 sierpnia, na godz. 9.00. KPRP podała, że wśród tematów obrad będzie m.in. omówienie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej UE–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.
Tusk weźmie udział
Szłapka przekazał na konferencji prasowej, że premier Tusk wraz z rządem będzie uczestniczył w zwołanej przez prezydenta Radzie Gabinetowej.
Jesteśmy w roboczym kontakcie, mówię o kancelarii premiera, z kancelarią prezydenta
— dodał rzecznik rządu.
Podkreślił, że prezydencka kancelaria dopytywała, czy premier w tej pierwszej części rady, otwartej dla mediów, będzie zabierał głos.
Potwierdziliśmy. Także zgodnie z wieloletnią tradycją, która obowiązywała zawsze na posiedzeniach Rady Gabinetowej, głos zawsze zabiera w tej części pierwszej, otwartej dla mediów, pan prezydent. My też potwierdziliśmy, że pan premier, prezes Rady Ministrów, też zabierze głos zgodnie z tradycją. I dalej będzie już prowadzony porządek obrad Rady Gabinetowej
— powiedział Szłapka.
Agenda Tuska
Na pytanie, czy premier i ministrowie idą na tę radę z własną agendą, czy są jakieś kwestie, które chcą poruszyć lub załatwić, rzecznik rządu odparł, że Rada Gabinetowa jest konkretną formułą zapisaną w konstytucji, która nie podejmuje decyzji.
Jest zwoływana w szczególnych wypadkach. I jest po prostu posiedzeniem (…) Rady Ministrów w danym przypadku pod przewodnictwem prezydenta
— zaznaczył Szłapka.
Dodał, że ministrowie są przygotowani na to spotkanie.
Zgodnie z konstytucją to Rada Ministrów odpowiada za politykę wewnętrzną i zagraniczną. I w tym zakresie to oczywiście my mamy swoje rzeczy do przedstawienia oraz stanowisko Rady Ministrów
— podkreślił rzecznik rządu.
Prezydenckie weto
Rzecznik rządu został zapytany także o to, co rząd zamierza zrobić w związku z wetem prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję prezydent motywował m.in. tym, że prawo, które było zaproponowano 3,5 roku temu, dzisiaj powinno zostać skorygowane. Zaznaczył, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.
Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r. Zmiana wynika z decyzji wykonawczej Rady UE z 25 czerwca 2024 r.
Nie mamy wyjścia, musimy przygotować kolejne rozwiązanie
— przyznał Szłapka. Zapowiedział, że „do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 8 września, rząd przygotuje kolejną propozycję ustaw, która będzie wszystkie te kwestie regulowała”.
Poinformował, że Rada Ministrów pracuje równolegle także nad „bardzo poważną regulacją dotyczącą kwestii udzielania świadczeń społecznych wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce”. Powiedział, że będzie ona dotyczyła nie tylko świadczenia 800 plus, tylko „wszystkich, które są potencjalnie możliwe do wypracowania” i „powiąże je z pracą czy kwestią bycia załogowanym w systemie ZUS”.
