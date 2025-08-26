Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do polskich szkół tylnymi drzwiami wulgarną edukację seksualną. Za kilka dni w nowym roku szkolnym 2025/2026 pojawi się nowy przedmiot o nazwie „edukacja zdrowotna”, który w rzeczywistości deprawuje i seksualizuje dzieci. Zastąpi „wychowanie do życia w rodzinie” i będzie dotyczyć klas klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas I-III szkół ponadpodstawowych. Rodzice mają jeszcze możliwość wypisania swoich dzieci z tych zajęć. Termin składania oświadczeń mija 25 września. Jak to zrobić?
Z rozporządzenia MEN wynika, że dzieci mają być zapoznawane z treściami dotyczącymi m.in. „orientacji psychoseksualnej”, „tożsamości płciowej”, antykoncepcji, aborcji oraz „praw osób LGBT”, bez odniesienia do wartości moralnych czy duchowych. Pominięte będą prawa rodziców do decydowania o kierunku wychowania własnych dzieci.
Podstawę programową tego nowego przedmiotu współtworzył zespół pod kierownictwem nie lekarza, ale seksuologa prof. Zbigniewa Izdebskiego – znanego zwolennika liberalizacji aborcji, który nie widzi nic złego w oglądaniu pornografii
— czytamy na stronach wypisujmydzieci.pl.
Przeciwko działaniom minister Barbary Nowackiej, która przeforsowała wprowadzenie demoralizującego przedmiotu do szkół, protestują polscy biskupi. Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły organizuje ogólnopolskie pikiety pod kuratoriami oświaty.
Nie zwlekaj!
W tym roku rodzice mogą jeszcze wypisać swoje dzieci z zajęć „edukacji zdrowotnej”, ale mają na to czas tylko do 25 września. Portal wPolityce.pl publikuje wzór oświadczenia rodzicielskiego, który po wypełnieniu należy złożyć w sekretariacie szkoły.
TUTAJ znajdziesz WZÓR oświadczenia rodzicielskiego wypisującego dziecko z lekcji edukacji zdrowotnej
koal/wypisujmydzieci.pl
