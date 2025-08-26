Ofensywa dyplomatyczna prezydenta! Dziś rozmawiał z głową fińskiego państwa. To element konsultacji przez wizytą Karola Nawrockiego w USA

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Mikołaj Bujak/KPRP
autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Prezydentem Finlandii Alexander Stubb” - poinformowała na platformie X Kancelaria Prezydenta.

Jak podała KPRP, tematami rozmowy była „współpraca dwustronna”, ale też „bezpieczeństwo regionalne i proces pokojowy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę”.

Rozmowa była częścią szerszych konsultacji politycznych z przywódcami państw regionu przed zbliżającą się wizytą Prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych

— przekazała Kancelaria Prezydenta.

CZYTAJ TAKŻE: „Stop banderyzmowi”! Prezydent chce zakazać gloryfikowania w Polsce zbrodni OUN-UPA. „Aby wyeliminować rosyjską propagandę”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych