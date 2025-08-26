„Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Prezydentem Finlandii Alexander Stubb” - poinformowała na platformie X Kancelaria Prezydenta.
Jak podała KPRP, tematami rozmowy była „współpraca dwustronna”, ale też „bezpieczeństwo regionalne i proces pokojowy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę”.
Rozmowa była częścią szerszych konsultacji politycznych z przywódcami państw regionu przed zbliżającą się wizytą Prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych
— przekazała Kancelaria Prezydenta.
tkwl/X
