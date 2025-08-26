„Bardzo ciekawe jest, jaki ma być zakres zadań prok. Wrzosek i jakie otrzyma kompetencje i gdzie zostanie umiejscowiona względem obowiązujących przepisów” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Michał Wójcik. Były wiceminister sprawiedliwości przypomina, że struktura prokuratury jest ściśle hierarchiczna i ustalona ustawą. „A dziś mamy jakieś nieznane stanowisko, może ta pani ma być ponad Prokuratorem Generalnym” - zauważa nasz rozmówca.
Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma być teraz radcą generalnym w biurze ministra Żurka. Jak wynika z komunikatu resortu, będzie w jego imieniu zajmować się Prokuraturą Krajową, czyli będzie przedstawiać „rekomendacje w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego”. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zauważa, że stanowisko, które obejmuje Wrzosek, nie jest opisane w żadnych przepisach prawa.
Ta władza powoli się kończy i każdy kolejny dzień przybliża nas do tego, żeby zakończyć wszystkie te absurdy, które dzieją się w polskiej polityce. Pierwsze słyszę o takim stanowisku, może nawet jakimś stanowisku nad Prokuratorem Generalnym
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Michał Wójcik z PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Minister Żurek zaostrzy kurs wobec opozycji? Prokurator Ewa Wrzosek delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości!
Czym będzie się zajmować Wrzosek?
Co właściwie oznacza stworzenie nowej funkcji w resorcie sprawiedliwości dla potrzeb zatrudnienia prok. Wrzosek? Niewykluczone, że także minister Waldemar Żurek w oczach premiera Donalda Tuska, tak jak Adam Bodnar, guzdrze się, zamiast przyspieszać postępowania ws. rozliczeń, dlatego potrzebna jest mu Wrzosek.
Z przepisów prawa jasno wynika funkcjonująca w prokuraturze hierarchia. Jest minister sprawiedliwości, jako Prokurator Generalny, a poniżej są jego zastępcy. Pierwszym z nich jest prokurator krajowy. A dziś mamy jakieś nieznane stanowisko, może ta pani ma być ponad Prokuratorem Generalnym. Nie wiem tego. Bardzo ciekawe jest za to, jaki ma być zakres jej zadań i jakie będzie mieć kompetencje, jakie otrzyma kompetencje i gdzie zostanie umiejscowiona względem obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że Prokurator Generalny ma dostęp tylko do pewnych informacji. Musimy pamiętać, że na domiar złego, mamy dziś także nielegalnego prokuratora krajowego. To jest jakiś totalny chaos
— mówi nasz rozmówca. W ocenie byłego wiceministra sprawiedliwości Wrzosek może być także prawą ręką Żurka, skoro ma się zajmować neo-Prokuraturą Krajową. Czy będzie zatem jakimś „nadprokuratorem” krajowym?
Tak to należy rozumieć, że teraz będzie kierowała prokuratorem krajowym. Będzie decydowała o tym, co w prokuraturze się ma dziać. To jest jakaś wyjątkowo dziwna historia. Jeszcze raz podkreślam, że w prokuraturze obowiązuje przewidziana ustawą określona hierarchia, po co w takim razie jest minister Żurek jako Prokurator Generalny? Jakie uprawnienia będzie mieć prok. Ewa Wrzosek i jaki dostęp dokumentów? Tutaj absurd goni absurd. Prokuratorzy widzą, co się dziś dzieje i wiedzą, że ta władza się niebawem skończy, a wtedy nie będzie im już tak łatwo. Mówię tu o osobach na stanowiskach funkcyjnych, którym nie będzie tak łatwo później kierować prokuraturą
— stwierdza poseł Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek kompletuje resortową ekipę? Wrzosek ma zostać neo-prokuratorem krajowym, a Gregorczyk-Abram wiceministrem
Temida ma wagę i miecz
W ocenie Michała Wójcika coraz mniejsza grupa prokuratorów jest skłonna podporządkować się absurdalnym decyzjom tej władzy.
Prokuratorzy z natury rzeczy są niezależni i nikt nie pozwoli sobie na podpisanie się pod kompletnie absurdalnymi rzeczami. Dlatego nikt do tej pory nie skręcił sprawy o zamach stanu, bo nie chce się pod czymś takim podpisać. Wiedzą, że za takie decyzje w przyszłości będą zarzuty karne, że trzeba będzie ponieść odpowiedzialność. Na razie przyglądamy się tym różnym absurdom, ale przyjdzie czas, że za pewne działania będą musieli ponieść odpowiedzialność. Każdy kolejny dzień zbliża nas do tej chwili. Niech obdzielają się tymi stanowiskami i niech żyją jednocześnie w świadomości, że przyjdzie im za to wszystko kiedyś odpowiedzieć
— mówi nasz rozmówca. Prawnik przypomina, że każde naruszenie przepisów przez funkcjonariuszy publicznych zostanie rozliczone.
Jeżeli ktoś przekroczył przepisy prawa, niezależnie od tego, jakie przypisał sobie stanowisko, to mogę jasno powiedzieć, że Temida będzie tu bardzo sprawiedliwa. Będzie mieć opaskę na oczach, wagę w jednej ręce, ale i miecz w drugiej. Zapewniam, że ten czas przyjdzie bardzo szybko
— oświadcza poseł Wójcik.
Co z tą literą prawa?
Ewa Wrzosek to od lat zaangażowana politycznie prokurator. Jej wpisy w mediach społecznościowych, atakujące polityków Zjednoczonej Prawicy, są powszechnie znane. Wspiera bardzo stronniczą Dorotę Wysocką-Schnepf, która w TVP w likwidacji odgrywa rolę dziennikarki. Znamienne są też słowa Wrzosek z wywiadu w neo-TVP Info, iż obecnie nie jest czas na to, by ściśle trzymać się litery prawa. W maju 2024 roku w wywiadzie przekonywała, że teraz „żyjemy w czasach powojennych, gdzie «po lasach grasują bandy», państwo wciąż jest zagrożone i trzeba działać w sposób niestandardowy”. To także prok. Wrzosek przesłuchiwała śp. Barbarę Skrzypek.
Prok. Ewa Wrzosek wyrzuciła mnie z posiedzenia komisji ds. wyborów korespondencyjnych w 20 sekundzie posiedzenia, nie chcąc odpowiadać na moje pytania. Raz na jakiś czas pisze coś w mediach społecznościowych, obrażając mnie, nie wiem, może ma jakąś urazę. To pokazuje, jak bardzo zostały obniżone podstawowe standardy. Tak absolutnie być nie powinno
— ocenia poseł Wójcik, który nie ma wątpliwości, że ten chaos w wymiarze sprawiedliwości musi się skończyć.
Każdy kolejny dzień przybliża nas do chwili, w której ta władza po prostu zostanie zmieniona. Jest nie tylko nieudolna, ale i szkodliwa, wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w sprawie drona, który spadł i wybuchł. Ciągle mamy jakieś chaotyczne informacje. Jedni mówią, że nadleciał z Białorusi, inni, że z Ukrainy. Może on był rosyjski, może koreański, a może w ogóle jakiś prywatny, sami sobie zaprzeczają w poszczególnych resortach. To jest kompletny chaos i jakiś absurd. Tymczasem dzielą się radośnie jakimiś stanowiskami, żeby zaspokoić własną rządzę władzy. To jest po prostu bardzo słabe. Dają przykład tego, jak absolutnie nie powinno się rządzić i czego robić nie można
— podsumowuje polityk Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: Przypomniano kłopotliwe słowa Wrzosek! Mówiła, że to nie czas, by ściśle trzymać się prawa. Dwie wieże? „Nie ma żadnych dowodów”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738754-wojcik-a-moze-wrzosek-ma-byc-ponad-prokuratorem-generalnym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.