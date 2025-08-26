Politycy Koalicji 13 grudnia w histeryczny i absurdalny sposób atakują prezydenta Karola Nawrockiego, za to, że ten zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy i zapowiedział przedstawienie własnych rozwiązań w tej kwestii. Głowa państwa sprzeciwiła się temu, by ze świadczenia 800 plus mogli korzystać także Ukraińcy, którzy nie pracują w Polsce. W prezydenta uderzył m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski. „Pańska histeria nie przystoi poważnemu urzędnikowi Państwa Polskiego” - zareagował na wpis Gawkowskiego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
W Rosji cieszą się z postawy Prezydenta Nawrockiego blokującej wsparcie Ukrainy! Pod postami Kancelarii setki rosyjskich trolli biją brawo i próbują zniechęcać Polskę do pomocy walczącej o niepodległość Ukrainie
— wypalił na platformie X Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji.
Chwalą, że Polska zmienia postawę wobec sąsiada, a Putin zyskał nowego sojusznika w Europie! Co za upokorzenie dla dotychczasowej polityki Prezydenta Andrzeja Dudy, który z odwagą i honorem stawał po właściwej stronie. A w placu prezydenckim już pewnie myślą jak się zgodzić na odbudowę i uruchomienie gazociągów Nord Stream!
— napisał w histerycznym tonie Gawkowski.
Długo nie czekaliśmy na działania nowego Prezydenta wspierające rosyjski imperializm. Ale Polska nigdy nie dołączy do osi zła, bez względu na to jak bardzo starał się o to będzie Karol Nawrocki i jego zaślepione nienawiścią otoczenie
— podkreślił wicepremier rządu Donalda Tuska, coraz bardziej odpływając w opary absurdu.
Rzecznik prezydenta do Gawkowskiego: „Pański wpis to wyraz ignorancji”
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uświadomił Gawkowskiemu, jak bardzo niedorzeczny jest jego wpis.
Panie Wicepremierze, Ministrze! Zalecam łyk zimnej wody. Nie przed, nie po, ale zanim popełni Pan kolejny tak kuriozalny wpis w mediach społecznościowych. Pańska histeria nie przystoi poważnemu urzędnikowi Państwa Polskiego
— podkreślił Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Pański wpis to wyraz ignorancji i braku wyczucia. To także niebezpieczny sygnał dla naszych wrogów. Przedstawiciel polskiego rządu przypisuje bezpodstawnie Prezydentowi RP wspieranie rosyjskiego imperializmu! To szczyt manipulacji, z którą powinien Pan raczej walczyć, a nie ją upowszechniać. Współczuję Panu, bo jak widać krótkowzroczna polityczna kalkulacja przysłoniła interes Państwa, w którym pełni Pan funkcję wicepremiera rządu Donalda Tuska
— dodał Leśkiewicz.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738749-leskiewicz-do-gawkowskiego-panski-wpis-to-wyraz-ignorancji
