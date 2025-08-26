PILNE!

Minister Żurek zaostrzy kurs wobec opozycji? Prokurator Ewa Wrzosek delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości!

Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie poinformowało o nowych zadaniach prokurator Ewy Wrzosek, znanej z niechęci do PiS, dążenia do jak najtwardszych „rozliczeń”, a także przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej bliskiej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. „dwóch wież”. 66-latka trzy dni po przesłuchaniu doznała rozległego zawału serca, wskutek którego zmarła. Sprawę bada prokuratura.

Wrzosek z nowymi zadaniami

Prokurator Ewa Wrzosek została 25 sierpnia 2025 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego

— poinformowało w dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

aja/gov.pl/sprawiedliwosc

