Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie poinformowało o nowych zadaniach prokurator Ewy Wrzosek, znanej z niechęci do PiS, dążenia do jak najtwardszych „rozliczeń”, a także przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej bliskiej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. „dwóch wież”. 66-latka trzy dni po przesłuchaniu doznała rozległego zawału serca, wskutek którego zmarła. Sprawę bada prokuratura.
Wrzosek z nowymi zadaniami
Prokurator Ewa Wrzosek została 25 sierpnia 2025 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Objęła stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego
— poinformowało w dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.
