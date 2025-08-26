”Te decyzje [weto prezydenta Nawrockiego - red.] należy interpretować w taki sposób, aby to pacjenci w Polsce byli bezpieczni i byli leczeni w sposób bezpieczny przez osoby z potwierdzonymi kompetencjami, z prawdziwymi dyplomami i ze znajomością języka tak, aby pacjent w każdym wieku czuł się komfortowo i idąc do lekarza nie musiał używać np. translatora” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej, była rzecznik prasowa Ministerstwa Zdrowia.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w opublikowanym wczoraj komunikacie zaznaczył, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego dot. weta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to dowód, że głos lekarzy w Polsce jest słyszany.
Naczelna Rada Lekarska zaznaczyła, że od dłuższego czasu przeciwstawiała się utrwalaniu uproszczonych…
