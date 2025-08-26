Powszechnie już wiadomo, że Koalicja 13 grudnia nie spełniła i najpewniej już nie spełni przytłaczającej większości swoich obietnic wyborczych. O tym, jakie jest podejście polityków obecnej władzy do Polaków, dobitnie pokazała wypowiedź Przemysława Witka i jego słynne już słowa „cóż szkodzi obiecać”. W podobnym duchu wypowiedział się teraz na antenie TVN24 Ryszard Petru, poseł Polski 2050.
Karol Nawrocki składając to weto bije bębenek, którego membranę w jakimś sensie rozpiął też Rafał Trzaskowski. Taki był nastrój kampanii prezydenckiej i Karol Nawrocki konsekwentnie po kampanii prezydenckiej dopina ten pomysł Rafała Trzaskowskiego
— zwrócił się do swojego rozmówcy Konrad Piasecki, dziennikarz TVN24.
Jest prezydentem Rzeczpospolitej i musi brać pod uwagę interes Polski, pozycji międzynarodowej i polskiego gospodarki. No i akurat nie wziął pod uwagę żadnego z nich. Kampania się skończyła. Ja wiem o tym, że coś deklarował w kampanii, ale tu trzeba brać pod uwagę różne aspekty
— wypalił Ryszard Petru, poseł Polski 2050.
Uważam, że to jest nieprzemyślane, nie jest to strategiczne, to jest takie walenie na oślep, ale Polacy w tym momencie widzą, kto hamuje wzrost, kto działa przeciwko polskiej suwerenności
— dodał.
Wypowiedź Ryszard Petru jest zdumiewająca nie tylko dlatego, że przedstawił on de facto swoją wizje, iż w kampanii wyborczej można mówić jedno, a potem robić drugie. Chodzi też o to, że Ryszard Petru jako polityk liberalny, sam prezentował pomysły ograniczenia programu 500 plus, a obecnie 800 plus. Teraz nagle sprzeciwia się temu, by pieniądze te otrzymywali jedynie pracujący w Polsce Ukraińcy?
CZYTAJ TAKŻE:
— Szef Związku Ukraińców w Polsce zaatakował prezydenta Nawrockiego! „To jest realizacja polityki Kremla, a nie Polski”
— Mocna riposta rzecznika prezydenta na atak prezesa Związku Ukraińców w Polsce: Po jego wypowiedzi strzeliły korki od szampana na Kremlu
tkwl/X/TVN24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738735-petru-o-wecie-wiem-ze-obiecal-ale-kampania-minela
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.