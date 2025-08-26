„Pieniądze z KPO są rozrzucane jak z helikoptera, tyle tylko, że na wybrane podwórka” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Jak podkreślił były europoseł, zablokowanie Polsce środków z KPO na kilka lat, do czego doprowadziły działania polityków PO, PSL i Lewicy, ma dziś katastrofalne skutki. „Warto pamiętać, że reguły gry, regulaminy tych konkursów, szczególnie dla tej branży hotelarsko-restauracyjnej i jak się okazuje także dla kultury, powstawały w czasie tego rządu” - stwierdził poseł Kuźmiuk.
W sprawie rozdziału środków z KPO przez rząd Donalda Tuska afera goni aferę. Po skandalach zwianych ze sfinansowaniem z unijnych pieniędzy m.in. zakupu jachtów, kursu gry w brydża, czy pieniędzy na klub dla swingersów, internauci ujawniają kolejne bulwersujące informacje.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738734-kuzmiuk-pieniadze-z-kpo-rozrzucaja-jak-z-helikoptera