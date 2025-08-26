Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, jednocześnie zapowiadając swój projekt w tej sprawie - chodzi przede wszystkim o to, by 800 plus dostawali tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Taki pomysł jeszcze w kampanii prezentował Rafał Trzaskowski, w tym duchu wypowiadał się też Donald Tusk. Teraz jednak KO uderza w prezydenta za wspomniane weto, a wybija się w tym względzie na pierwszy plan poseł Roman Giertych, używając wręcz absolutnie kłamliwej narracji. Jeden z jego wpisów był tak bzdurny, że nie wytrzymała nawet jego koleżanka z koalicji, szefowa klubu parlamentarnego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, dosadnie dając zrozumienia, co myśli o wymysłach Giertycha.
Milion obywateli walczącej Ukrainy musi do 1 października opuścić Polskę, bo Rosja zainstalowała swoich ludzi w Kancelarii Prezydenta
— napisał Roman Giertych, poseł KO, po prostu wierutnie kłamiąc - w istocie prezydent Nawrocki po prostu sprzeciwił się temu, by 800 plus pobierali Ukraińcy, którzy w Polsce nie pracują.
Zamilcz, kretynie. Nawrocki realizuje totalnie program Tuska
— zareagowała na wpis Giertycha Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, przypominając niedawną wypowiedź Donalda Tuska, z kampanii wyborczej, gdy sam poparł ograniczenie wypłaty 800 plus tym Ukraińcom, którzy w istocie wykorzystują polski system świadczeń społecznych, sami nie pracując w naszym kraju, a niekiedy nawet w nim de facto nie mieszkając.
Politycy PiS - Olga Semeniuk i Michał Dworczyk - przypomnieli wypowiedzi z niedawno minionej kampnii wyborczej odpowiednio Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, z których wynika, że de facto - na tematem moment - popierali stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego. Na pytanie, co się teraz zmieniło, każdy może odpowiedzieć sobie bez trudnu sam.
Większość Ukraińców w Polsce ciężko pracuje. Tu mieszkają, tu płacą podatki, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. To absolutnie jasne, że powinni otrzymywać 800 plus. Natomiast tym, którzy w Polsce nie pracują, 800 plus się nie należy. To zdrowy rozsądek i ktoś w końcu musiał to głośno powiedzieć
— mówił w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski, ówczesny kandydat KO na prezydenta.
To jest inicjatywa Rafała Trzaskowskiego. (…) Nie możemy pozwolić na to, że na coraz większą skalę ktoś będzie wykorzystywał nasz system socjalny na przykład w ogóle nie mieszkając w Polsce. Bo przecież takie przypadki mieliśmy. Jeśli kobieta, jeśli Ukrainka z dzieckiem mieszka w Polsce, pracuje albo opiekuje się dzieckiem, jest tu na stałe, nikt nie będzie, będziemy jej dalej pomagali, ale nie będziemy tolerowali wykorzystywania pieniędzy polskiego podatnika przez tych, którzy kombinują jak u nas skorzystać z tego
— zapowiadał z kolei premier Donald Tusk na antenie neo-TVP Info w okresie kampanii wyborczej.
