Krajowa Rada Sądownictwa zamieściła w mediach społecznościowych nagranie wideo z wystąpienia ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka przed członkami KRS. „Chciałbym państwu zaznaczyć z całą stanowczością, że jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, byście państw opuścili ten budynek. Ja nie będę brał udziału w tym głosowaniu, dlatego że głosowanie z państwa udziałem moim zdaniem jest niedopuszczalne” - mówił Żurek do członków KRS.
Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa za wadliwie wybraną sędziowską część KRS, ta naraża państwo na odszkodowania, a minister zrobi wiele, by „neosędziowie” opuścili budynek, w jakim pracują. Nie będzie też z sędziami głosować, bo to „niedopuszczalne”. I zaraz potem wychodzi
— napisała na X KRS.
Żurek idzie na wojnę
W swojej konfrontacyjnej mowie, Waldemar Żurek zapewnił, że nie uznaje obecnego składu KRS i zrobi wszystko, by pozbyć się z niej tzw. „neosędziów”. Powoływał się też na koszty odszkodowań, zasądzonych z wyroku ETPCz.
Mamy wadliwie wybraną Krajową Radę Sądownictwa. Jaki jest skutek państwa działania? Tego nie możecie państwo pomijać. Każdy tzw. „neosędzia” w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym generuje dzisiaj odszkodowanie od Skarbu Państwa zasądzane na skutek wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To odszkodowanie jest wypłacane z pieniędzy polskiego podatnika i, jak państwo wiecie, kwoty tych odszkodowań cały czas rosną. Samo wyjście tzw. „neosędziego” na salę, bez względu na to, jaki wyrok merytoryczny zapada, generuje to odszkodowanie. Państwo w tym składzie ponosicie współodpowiedzialność za to, że w procedurze niezgodnej z polską konstytucją, tworzycie takie miejsca Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
— powiedziała minister sprawiedliwości.
Chciałbym państwu zaznaczyć z całą stanowczością, że jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, byście państw opuścili ten budynek. Ja nie będę brał udziału w tym głosowaniu, dlatego że głosowanie z państwa udziałem moim zdaniem jest niedopuszczalne
— dodał Waldemar Żurek.
