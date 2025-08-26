Oskarżony przez prokuraturę o przysporzenie prawie 21 mld zł zysków mafii hazardowej Jacek Kapica wrócił do resortu finansów w randze ministra i został radcą prawnym ambasady w Londynie. Ma być łącznikiem Krajowej Administracji Skarbowej z naszą placówką dyplomatyczną. Na Kapicy ciąży akt oskarżenia i toczy się przeciwko niemu oraz siedmiu innym urzędnikom resortu proces sądowy o niedopełnienie obowiązków.
Jacek Kapica to były wiceminister finansów i szef Służby Celnej w rządach PO-PSL w randze generała. Przez prawie osiem lat nadzorował rynek hazardu w Polsce. O Kapicy zrobiło się głośno po ujawnieniu afery hazardowej i zeznaniach, jakie składał przed sejmową komisją śledczą ds. VAT w 2019 r. Aferę ujawniła w 2009 r. „Rzeczpospolita”, publikując stenogramy CBA z podsłuchanych rozmów ówczesnego szefa klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem.
Powrót po 10 latach Jacka Kapicy do Ministerstwa Finansów jest zaskoczeniem nawet dla kibicujących mu byłych współpracowników w resorcie. Były wiceminister finansów w czasach rządów PO-PSL i szef Służby Celnej w stopniu nadinspektora celnego, a więc generała, nagle powrócił do resortu na eksponowaną funkcję
— czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”.
Afera hazardowa
W 2019 r. Kapica został zatrzymany przez CBA i oskarżony o umyślne niedopełnienie obowiązków. Zarzuty obejmują lata, 2009–2015 kiedy pełnił funkcje wiceministra w resorcie finansów nadzorującego Służbę Celną i rynek gier hazardowych. Początkowo sąd początkowo sprawę umorzył, ale po złożeniu zażalenia przez prokuraturę na tę decyzję sprawa ruszyła na nowo. Proces sądowy rozpoczął się dopiero w 2023 r.
Jak przypomniała „Rz”, to właśnie Kapica informował Donalda Tuska, że Zbigniew Chlebowski i Adam Szejnfeld - ówczesny wiceminister gospodarki - dążyli do wykreślenia z ustawy o grach losowych zapisu wprowadzającego dopłaty do automatów.
