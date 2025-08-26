„W przeciwieństwie do was, my będziemy realizować program, jaki Prezydent Nawrocki obiecywał Polakom w kampanii. Poczytajcie swoje wpisy nie sprzed ponad 3 lat, ale sprzed 3 miesięcy” - napisał na platformie X zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz, odnosząc się do swoich wyrwanych z kontekstu słów z 2022 r., które złośliwie opublikował Miłosz Motyka.
Minister energii Miłosz Motyka zamieścił w mediach społecznościowych archiwalny wpis Adama Andruszkiewicza z 17 marca 2022 r., w którym ówczesny minister w KPRM pisał, że „szczucie na uciekające przed bombami kobiety i dzieci z Ukrainy, za rzekome ‘przywileje’ - jest nie tylko kłamliwe i żałosne politycznie, ale również antychrześcijańskie, antypolskie i prorosyjskie”.
Ku pamięci
— napisał Miłosz Motyka i zamieścił wpis, Adama Andruszkiewicza z 17 marca 2022 roku.
Szczucie na uciekające przed bombami kobiety i dzieci z Ukrainy, za rzekome „przywileje” - jest nie tylko kłamliwe i żałosne politycznie, ale również antychrześcijańskie, antypolskie i prorosyjskie. Zejdźcie z tej drogi, bo doprowadzicie do tragedii i okryjecie się hańbą
— pisał wówczas Andruszkiewicz.
„Tanie manipulacje”
Wiceszef KPRP odniósł się do wpisu ministra Motyki na platformie X i zaznaczył, że jest on manipulacją. Wyjaśniał, dlaczego miał wówczas takie zdanie i podkreślał, że rzeczywistość od tego czasu bardzo się zmieniła.
Ostatnie dni pokazują, że stać was jedynie na tanie manipulacje. To wpis z marca 2022 r. kiedy Rosja nacierała na Kijów, a przybywający do Polski uchodźcy nie mieli często żadnych perspektyw. Minęły 3 lata i to wystarczający czas, by zacząć ograniczać ówczesne prawo skonstruowane pod zupełnie inną sytuację. W przeciwieństwie do was, my będziemy realizować program, jaki Prezydent Nawrocki obiecywał Polakom w kampanii. Poczytajcie swoje wpisy nie sprzed ponad 3 lat, ale sprzed 3 miesięcy 🙃
— napisał na X Adam Andruszkiewicz.
