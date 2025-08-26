Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka w absolutnie skandaliczny sposób atakował prezydenta Karola Nawrockiego na antenie TVP Info w likwidacji, wprost oskarżając głowę polskiego państwa o realizację polityki Kremla. „Cóż za obłuda i najdelikatniej mówiąc brak wyczucia! To Karol Nawrocki, jeszcze jako Prezes IPN został wpisany przez władze Federacji Rosyjskiej na listę osób ściganych przez putinowski reżim za usuwanie sowieckich obiektów propagandowych” - odpowiedział na słowa Skórki rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Prezydent Karol Nawrocki wczoraj zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, jednocześnie zapowiadając własny projekt w tej sprawie. Głowa państwa chce, by świadczenie 800 plus przysługiwało tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce, a nie dochodziło m.in. do patologicznych sytuacji, gdy takie osoby pobierają świadczenie w Polsce, ale znaczną część roku mieszkają na Ukrainie. Warto przypomnieć, że tego domagał się też kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Prezydent Nawrocki chce też zakazu propagowania symboli banderowskich w Polsce, tak jak jest to w przypadku symboli związanych z niemieckim nazizmem.
Działania prezydenta Nawrockiego nie spodobały się prezesowi Związku Ukraińców w Polsce Mirosławowi Skórce, który na antenie TVP Info w likwidacji zdecydował się w oburzający sposób zaatakować głowę polskiego państwa.
To jest destrukcyjne działanie pana prezydenta i jego środowiska. To jest de facto realizacja polityki Kremla, a nie Polski. Mówię to z całą świadomością. Jeżeli będziemy realizować model państwa nacjonalistycznego, to jest to model, który bardzo mocno proponuje nam Moskwa i Kreml. Jeżeli się pod tym podpisujemy, to idziemy w tę stronę
— wypalił m.in. Skórka, starając się pouczać Polaków.
Riposta rzecznika prezydenta
Na słowa Skórki stanowczo zareagował na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Od wczoraj pojawia się w mediach Prezes Związku Ukraińców w Polsce Pan Mirosław Skórka, bezczelnie manipulując i obrażając Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Mówi o nacjonalistycznym nastawieniu Pana Prezydenta i wpisywaniu się swoimi decyzjami w politykę Kremla. Cóż za obłuda i najdelikatniej mówiąc brak wyczucia! To Karol Nawrocki, jeszcze jako Prezes IPN został wpisany przez władze Federacji Rosyjskiej na listę osób ściganych przez putinowski reżim za usuwanie sowieckich obiektów propagandowych
— napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz.
Tendencje nacjonalistyczne od dawna są silne i coraz mocniejsze na Ukrainie, także wśród Ukraińców mieszkających w Polsce. To ukraiński nacjonalizm spod znaku zbrodniarza Stepana Bandery doprowadził do ludobójstwa, mordu dokonanego na ponad 100 tys. polskich kobiet, dzieci i starców. Dziś ci zbrodniarze są traktowani na Ukrainie jak bohaterowie, podczas gdy szczątki naszych pomordowanych Rodaków leżą w bezimiennych dołach śmierci. Władze Ukrainy nie pozwalają na systemowe rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych
— zaznaczył rzecznik prezydenta.
Pan Skórka chce nas uczyć patriotyzmu. Nas Polaków, którzy po 123 latach niewoli wywalczyli w 1918 r. wolność okupioną krwią tysięcy ofiar. Warto też przypomnieć Panu Prezesowi o polskiej wiktorii i pokonaniu bolszewików w bitwie warszawskiej 1920 r. A później walce z sowieckim zniewoleniem w trakcie II wojny światowej. Z kolei po 1945 r. gdy staliśmy się, przez kolejne 45 lat, krajem zależnym od Związku Sowieckiego o naszej ofiarnej walce, by odzyskać suwerenność
— przypomniał.
Po wypowiedziach Pana Skórki strzeliły korki od szampana na Kremlu. Słowa Prezesa Związku Ukraińców w Polsce wpisują się w narrację polityczną Kremla i nie sądzę, aby podzielali je Ukraińcy mieszkający w naszym kraju. Te słowa to wyraz osobistych fobii i uprzedzeń, szkodzących relacjom polsko-ukraińskim. To także dowód na kompletny brak wdzięczności za udzieloną przez Polskę pomoc po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 r.
— stwierdził Rafał Leśkiewicz.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738716-mocna-riposta-leskiewicza-na-atak-prezesa-zwiazku-ukraincow
