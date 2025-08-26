„Może trzeba działać przy pomocy rozporządzeń, skoro nie można przy pomocy ustaw?” - wypaliła red. Monika Olejnik w swoim programie „Kropka nad i” w TVN24. Jej słowa padły w kontekście prezydenckiego weta wobec ustawy o pomocy Ukrainie.
Weto Nawrockiego i manipulacje wokół Starlinków
Największy problem koalicja Donalda Tuska ma z zawetowaną ustawą o pomocy Ukrainie. Prezydent Nawrocki powiedział, że należy zakończyć wypłatę świadczenia 800+ niepracującym Ukraińcom. To samo w kampanii prezydenckiej postulowali premier Tusk i Rafał Trzaskowski. Ustawa dotyczy również finansowania systemu Starlink i właśnie wokół tego obóz Tuska próbuje stworzyć aferę.
Przypomnijmy, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski próbował przekonywać, że komplikuje ona finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy przez Polskę, które wygasa z końcem września i miało być przedłużone tą ustawą. Na te zarzuty odpowiedział szef kancelarii prezydenta.
Panie Wicepremierze Krzysztofie Gawkowski, powinien Pan walczyć z manipulacją i dezinformacją w sieci, a nie je tworzyć. Weto Pana Prezydenta Karola Nawrockiego NIE wyłącza Internetu Starlink Ukrainie, ponieważ koszty tej łączności finansowane są w oparciu o zapisy obecnie obowiązującej ustawy, a projekt złożony w Sejmie przez Prezydenta RP utrzymuje ten stan rzeczy
— podkreślił Bogucki.
Wystarczy we wrześniu tę inicjatywę prezydencką sprawnie przeprocedować w polskim parlamencie
— dodał.
„Ale co robić?”
W manipulacje Gawkowskiego najwyraźniej uwierzyła Olejnik, która przerażona zaproponowała rządzenie za pomocą rozporządzeń.
30 września kończy się pomoc dla Ukraińców. To już za chwilę!
— grzmiała Olejnik.
Jestem przekonany, że rząd premiera Donalda Tuska, jeśli Nawrocki będzie blokował tak, jak to robi, to będzie wiedział, co zrobić, żeby faktycznie pomóc, bo to jest w naszym interesie
— powiedział Joński.
Ale co zrobić?
— dopytywała dziennikarka.
Będziemy pomagali tak, żeby Ukraińców nie pozostawić z tym problemem, z którym pozostawił ich prezydent
— zapewniał Zgorzelski.
Ale jak?
— dopytywała nieustępliwie Olejnik.
Nawrocki wstaje i codziennie coś wetuje. Trzeba znaleźć sposób i znajdziemy ten sposób
— powiedział Joński.
Może trzeba działać przy pomocy rozporządzeń, skoro nie można przy pomocy ustaw?
— zaproponowała Olejnik.
Wiele rzeczy można zrobić w taki sposób, który nie wymaga prezydenckiego podpisu, wiedząc, że się narobimy i ten prezydencki podpis będzie wielkim ryzykiem. Niech pan prezydent dalej się buja w swoim fotelu i uważa, że będzie mógł wetować ustawy, a może się okazać, że i bez tego sobie doskonale poradzimy
— odpowiedział Zgorzelski.
Jak?
— dalej pytała dziennikarka.
Rozporządzenia są jakimś pomysłem
— wypalił Joński.
