Przerażenie w ekipie Tuska po wetach prezydenta. Olejnik sugeruje rządzenie za pomocą rozporządzeń. "Trzeba znaleźć sposób i go znajdziemy"

Może trzeba działać przy pomocy rozporządzeń, skoro nie można przy pomocy ustaw?” - wypaliła red. Monika Olejnik w swoim programie „Kropka nad i” w TVN24. Jej słowa padły w kontekście prezydenckiego weta wobec ustawy o pomocy Ukrainie.

Weto Nawrockiego i manipulacje wokół Starlinków

Największy problem koalicja Donalda Tuska ma z zawetowaną ustawą o pomocy Ukrainie. Prezydent Nawrocki powiedział, że należy zakończyć wypłatę świadczenia 800+ niepracującym Ukraińcom. To samo w kampanii prezydenckiej postulowali premier Tusk i Rafał Trzaskowski. Ustawa dotyczy również finansowania systemu Starlink i właśnie wokół tego obóz Tuska próbuje stworzyć aferę.

Przypomnijmy, że wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski próbował przekonywać, że komplikuje ona finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy przez Polskę, które wygasa z końcem września i miało być przedłużone tą ustawą. Na te zarzuty odpowiedział szef kancelarii prezydenta.

Panie Wicepremierze Krzysztofie Gawkowski, powinien Pan walczyć z manipulacją i dezinformacją w sieci, a nie je tworzyć. Weto Pana Prezydenta Karola Nawrockiego NIE wyłącza Internetu Starlink Ukrainie, ponieważ koszty tej łączności finansowane są w oparciu o zapisy obecnie obowiązującej ustawy, a projekt złożony w Sejmie przez Prezydenta RP utrzymuje ten stan rzeczy

— podkreślił Bogucki.

Wystarczy we wrześniu tę inicjatywę prezydencką sprawnie przeprocedować w polskim parlamencie

— dodał.

Ale co robić?”

W manipulacje Gawkowskiego najwyraźniej uwierzyła Olejnik, która przerażona zaproponowała rządzenie za pomocą rozporządzeń.

30 września kończy się pomoc dla Ukraińców. To już za chwilę!

— grzmiała Olejnik.

Jestem przekonany, że rząd premiera Donalda Tuska, jeśli Nawrocki będzie blokował tak, jak to robi, to będzie wiedział, co zrobić, żeby faktycznie pomóc, bo to jest w naszym interesie

— powiedział Joński.

Ale co zrobić?

— dopytywała dziennikarka.

Będziemy pomagali tak, żeby Ukraińców nie pozostawić z tym problemem, z którym pozostawił ich prezydent

— zapewniał Zgorzelski.

Ale jak?

— dopytywała nieustępliwie Olejnik.

Nawrocki wstaje i codziennie coś wetuje. Trzeba znaleźć sposób i znajdziemy ten sposób

— powiedział Joński.

Może trzeba działać przy pomocy rozporządzeń, skoro nie można przy pomocy ustaw?

— zaproponowała Olejnik.

Wiele rzeczy można zrobić w taki sposób, który nie wymaga prezydenckiego podpisu, wiedząc, że się narobimy i ten prezydencki podpis będzie wielkim ryzykiem. Niech pan prezydent dalej się buja w swoim fotelu i uważa, że będzie mógł wetować ustawy, a może się okazać, że i bez tego sobie doskonale poradzimy

— odpowiedział Zgorzelski.

Jak?

— dalej pytała dziennikarka.

Rozporządzenia są jakimś pomysłem

— wypalił Joński.

kk/X

