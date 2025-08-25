„Panie Wicepremierze Krzysztofie Gawkowski, powinien Pan walczyć z manipulacją i dezinformacją w sieci, a nie je tworzyć. Weto Pana Prezydenta Karola Nawrockiego NIE wyłącza Internetu Starlink Ukrainie, ponieważ koszty tej łączności finansowane są w oparciu o zapisy obecnie obowiązującej ustawy, a projekt złożony w Sejmie przez Prezydenta RP utrzymuje ten stan rzeczy” - podkreślił we wpisie opublikowanym na platformie X Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Dokładnie takie samo stanowisko mieli w czasie kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski i Donald Tusk.
Odpowiedź na manipulację Gawkowskiego
Decyzję prezydenta Nawrockiego skrytykował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który próbował przekonywać, że komplikuje ona finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy przez Polskę, które wygasa z końcem września i miało być przedłużone tą ustawą. Na te zarzuty odpowiedział szef kancelarii prezydenta.
Panie Wicepremierze Krzysztofie Gawkowski, powinien Pan walczyć z manipulacją i dezinformacją w sieci, a nie je tworzyć. Weto Pana Prezydenta Karola Nawrockiego NIE wyłącza Internetu Starlink Ukrainie, ponieważ koszty tej łączności finansowane są w oparciu o zapisy obecnie obowiązującej ustawy, a projekt złożony w Sejmie przez Prezydenta RP utrzymuje ten stan rzeczy
— podkreślił Bogucki.
Wystarczy we wrześniu tę inicjatywę prezydencką sprawnie przeprocedować w polskim parlamencie
— dodał.
Analogicznie rzecz ma się, jeżeli chodzi o wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Mieliście długie prawie półtora roku, żeby przedstawić ustawę, która byłaby sprawiedliwa przede wszystkim z punktu widzenia Polaków, ale także tych Ukraińców, którzy uczciwie uczestniczą w polskim systemie społeczno-gospodarczym. Nie zrobiliście tego, jak wielu innych rzeczy, mimo że składaliście obietnice. Dlatego teraz wyręcza Was Prezydenta RP
— zaznaczył w swoim wpisie polityk.
Parafrazując Pana wpis wypada powiedzieć: Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla Putina niż wpisywanie się w rosyjską dezinformację, w celu poróżnienia Polaków i Ukraińców.
Panie Wicepremierze - musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku Prezydenta RP w imię politycznej walki. Straszy Pan ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji.
Gdyby nie Pana wpis nie ruszyłaby machina ruskiej kłamliwej propagandy i dezinformacji w tym zakresie
— podkreślił Bogucki.
