Jeszcze rząd Donalda Tuska nie wyszedł z kryzysu związanego z odkryciem, że środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na branżę HoReCa (hotelarsko-restauracyjno-cateringową) w dużej części miały zostać wydane np. na jachty czy solaria, a już wybuchła kolejna bomba! Ujawniono bowiem listę dotacji ze środków KPO dla kultury. I tak np. 165 tys. złotych miało trafić na… sceniczny manifest intymności. A to tylko wierzchołek góry lodowej.
O dotacjach przyznanych ze środków KPO na kulturę zaczęli pisać, tak jak poprzednio, użytkownicy platformy X.
Darmowe jachty się chowają! Jest już opublikowane KPO dla kultury: sceniczny manifest intymności - 163 tys. zł, Osiek gender studies - 192 tys., mobilna scena koncertowa zasilana z OZE - 108 tys. Przeglądajcie sami, bo wierzyć się nie chce
— napisał Marcin Warchoł.
Z kolei na projekt „wirtualny awatar - personalny agent AI artysty” przyznano 36 tys. złotych!
STOWARZYSZENIE SISTRUM- PRZESTRZEŃ KULTURY LESBIJSKIEJ. Weszło KPO na 71 tys.! W tym miejscu deklaruje, wypisuje się, nie będę spłacał tych pożyczek z KPO! Osobista deklaracja!
— napisał europoseł Waldemar Buda.
Z kolei Marcel Formela wskazał, że dotację otrzyma również Fundacja Liberté! I to aż prawie 300 tys. złotych.
Jedno z zadań dotyczy Igrzysk Wolności, które chętnie odwiedzają politycy koalicji rządzącej. Prezesem fundacji jest pan startujący z list wyborczych PO
— napisał Formela.
Inny przykład to 150 tys. złotych dla zespołu Poparzeni Kawą Trzy.
150 tys. zł dla zespołu Poparzeni Kawą Trzy na koncert hybrydowy. Skład: Osica, Gierszewski (Radio Zet), Zasada (RMF)
— wskazał dziennikarz Republiki Marcin Dobski.
A tu chłop dostał 30 000 zł z KPO dla kultury po prostu za to, że sobie będzie rozmyślał. „REFLEKSJA NAD EKOLOGICZNYM WYMIAREM TWORZENIA ORAZ ROZWÓJ OSOBISTY”
— napisał poseł PiS Sebastian Kaleta.
Inny z przykładów, na które wskazał Kaleta, również jest absurdalny.
To dofinansowanie z KPO to już jakiś dosłownie odlot „EKOTRANSGRESJA I ZANURZENIE W POZALUDZKIE ŚWIATY”. A może to dofinansowanie, aby sobie pani posiedziała na trawce w parku tylko napisane lewackim językiem?
— ironizował Kaleta.
Po dotację z KPO zgłosiła się również Krystyna Janda.
FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY TEATR BEZ BARIER: „PAN HOHO” – SPEKTAKL TEATRU POLONIA NA ŻYWO I ONLINE 200 000,00 ZŁ Chciała se też wymienić oświetlenie w teatrze ale nie przyznali kasy XD. Wypatrzył obserwujący
