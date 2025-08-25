Do Polski przybył premier Kanady Mark Carney, na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i swoim odpowiednikiem Donaldem Tuskiem. Rozmawiano o dwustronnych relacjach na wielu obszarach. „Poruszono również temat mieszkającej w Kanadzie ponad milionowej Polonii oraz omówiono aktualną sytuację międzynarodową – w tym kwestie związane z Ukrainą i rozmowami pokojowymi” - przekazała kancelaria prezydenta.
Jak przekazała Kancelaria Prezydenta RP, rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych, w tym współpracy politycznej, gospodarczej, także w obszarze energetyki oraz współpracy militarnej.
Poruszono również temat mieszkającej w Kanadzie ponad milionowej Polonii oraz omówiono aktualną sytuację międzynarodową – w tym kwestie związane z Ukrainą i rozmowami pokojowymi
— poinformowała KPRP.
Kosiniak-Kamysz i Tusk na spotkaniach z kanadyjskimi oficjelami
Cieszę się z przyjęcia i akceptacji mojego zaproszenia dla Kanady, która ma być wiodącym partnerem na przyszłorocznych targach, wystawie przemysłu obronnego, na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach
— powiedział Kosiniak-Kamysz na dzisiejszym briefingu.
Szef MON podkreślił, że Kanada podnosi wydatki na zbrojenia. Zaznaczył, że Polska i Kanada chcą wspólnie m.in. tworzyć firmy joint venture czy pozyskiwać środki z unijnych programów na rozwój przemysłów zbrojeniowych.
Jesteśmy ważnym partnerem dla Kanady i gospodarczym, i w ujęciu wyzwań związanych z bezpieczeństwem
— dodał Kosiniak-Kamysz.
Zaznaczył, że w Polsce jest około 120 kanadyjskich żołnierzy, którzy „w dużej części prowadzą misję treningową dla ukraińskich żołnierzy”.
Premier Donald Tusk, podczas spotkania z Carneyem, wskazał też, że oba kraje są zaangażowane w utrzymaniu możliwie bliskich kontaktów transatlantyckich.
Dla nas współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, całą Unią Europejską, Polską, pomoc dla Ukrainy, stanowcza polityka wobec agresorów to wszystko ma wciąż ten sam głęboki sens.(…) Możemy dzisiaj obaj potwierdzić dalszą pomoc Kanady, Polski i naszych partnerów europejskich dla Ukrainy w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji i pomoc po zakończeniu wojny
— powiedział szef polskiego rządu.
xyz/PAP
