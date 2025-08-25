”Na pewno jest to [walka z długiem Zabrza - red.] jeden z priorytetów. Nie da się w dzisiejszych czasach zarządzać bez finansów. W oparciu o finanse są podejmowane wszystkie decyzje” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Kamil Żbikowski, wybrany na nowego prezydenta Zabrza.
Nowy włodarz miasta stwierdził w rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24 Maciejem Zemłą, że jego środowisko przez wiele długich lata walczyło o możliwość realizacji swojego programu.
Jest to na pewno niespodzianka dla wielu Zabrzan. Ja i moje środowisko walczyliśmy o to od wielu, wielu lat i w końcu udało się wywalczyć możliwość realizowania naszego programu bezpartyjnego środowiska o nazwie Lepsze Zabrze. Nazwa mówi sama za siebie, tj. poprawa warunków życia
— powiedział.
Walka z długami
Prezydent Żbikowski zaznaczył, że szczególnym problemem, wymagającym pilnej interwencji, jest duży dług miasta.
Na pewno jest to jeden z priorytetów. Nie da się w dzisiejszych czasach zarządzać bez finansów. W oparciu o finanse są podejmowane wszystkie decyzje. Można oczywiście zrobić wiele rzeczy niższym kosztem, czy decyzjami, które nie rodzą kosztów finansowych, ale jednak strategiczne decyzje, polepszające poziom życia i decydujące o stanie w jakim jest miasto, trzeba podejmować przy uwzględnieniu sytuacji finansowej
— podkreślił nowy prezydent Zabrza.
maz/wPolsce24
