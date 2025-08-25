„Jeżeli Ukraińcy ciężko pracują, a większość z nich ciężko pracuje, jeżeli mieszkają w Polsce, jeżeli płacą tutaj podatki, to powinni mieć prawo do 800 plus, ale jeżeli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać z 800 plus dla Ukraińców” - czy to słowa prezydenta Karola Nawrockiego? Nie! To słowa Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj trzy ustawy, w tym ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Głowa państwa podkreśliła, że Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce i nie pracują, nie powinni otrzymywać 800 plus. Nawrocki podkreślił, że jest to wypełnienie jego słów z kampanii wyborczej.
Przypomnijmy, że ten temat pojawił się w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej. Zakończenie wypłacania 800 plus tym Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce i nie pracują postulował kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Z jego propozycją zgodził się premier Donald Tusk. Co obaj panowie powiedzą dzisiaj? Należy dodać, że gdy Trzaskowski ogłosił swoją propozycję i spadła na niego krytyka za to, że kopiuje pomysły innych, kandydat KO przekonywał, że jest tak zawsze, gdy „ktoś ma rację”.
Przypomnijmy zatem kilka wypowiedzi Trzaskowski z kampanii prezydenckiej. Prezydent Warszawy przekonywał, że zakończenie wypłacania 800 plus niepracującym Ukraińcom to „zmiana zdroworozsądkowa”.
Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przyjeżdża i chce liczyć na wsparcie, powinien wzmacniać gospodarkę. I dlatego ja proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800+ dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki
— mówił Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Puńska w województwie podlaskim.
To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa tak, żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony
— dodał.
Nagranie z jego wypowiedzią z jednego z kampanijnych spotkań przypomniał na platformie X użytkownik „jachcy”.
Jeżeli Ukraińcy ciężko pracują, a większość z nich ciężko pracuje, jeżeli mieszkają w Polsce, jeżeli płacą tutaj podatki, to powinni mieć prawo do 800 plus, ale jeżeli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać z 800 plus dla Ukraińców. To jest po prostu zdrowy rozsądek
— mówił podczas kampanii prezydenckiej Trzaskowski.
Również na profilu Rafała Trzaskowskiego w czasie kampanii prezydenckiej pojawiło się nagranie, w którym kandydat KO mówił o tym, że należy zakończyć wypłatę 800 plus niepracującym Ukraińcom.
Prawie 90 proc. Polek i Polaków jest za! 800+ tylko dla tych Ukraińców, którzy w Polsce pracują, mieszkają i płacą podatki. Zdrowy rozsądek. Po prostu
— napisał w styczniu Trzaskowski.
