Wideo

Trzaskowski i ograniczenie 800+ dla niepracujących Ukraińców. Oto, co wiceszef PO mówił w kampanii. "Zdrowy rozsądek. Po prostu"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Jeżeli Ukraińcy ciężko pracują, a większość z nich ciężko pracuje, jeżeli mieszkają w Polsce, jeżeli płacą tutaj podatki, to powinni mieć prawo do 800 plus, ale jeżeli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać z 800 plus dla Ukraińców” - czy to słowa prezydenta Karola Nawrockiego? Nie! To słowa Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj trzy ustawy, w tym ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Głowa państwa podkreśliła, że Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce i nie pracują, nie powinni otrzymywać 800 plus. Nawrocki podkreślił, że jest to wypełnienie jego słów z kampanii wyborczej.

Przypomnijmy, że ten temat pojawił się w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej. Zakończenie wypłacania 800 plus tym Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce i nie pracują postulował kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Z jego propozycją zgodził się premier Donald Tusk. Co obaj panowie powiedzą dzisiaj? Należy dodać, że gdy Trzaskowski ogłosił swoją propozycję i spadła na niego krytyka za to, że kopiuje pomysły innych, kandydat KO przekonywał, że jest tak zawsze, gdy „ktoś ma rację”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. W tle m.in. 800+ dla obywateli Ukrainy. „Swojego zdania nie zmieniam”

- Kaleta przypomniał słowa premiera dot. 800+ i Ukraińców. „Czekamy na taki wpis Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać”

Przypomnijmy zatem kilka wypowiedzi Trzaskowski z kampanii prezydenckiej. Prezydent Warszawy przekonywał, że zakończenie wypłacania 800 plus niepracującym Ukraińcom to „zmiana zdroworozsądkowa”.

Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przyjeżdża i chce liczyć na wsparcie, powinien wzmacniać gospodarkę. I dlatego ja proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800+ dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki

— mówił Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Puńska w województwie podlaskim.

To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa tak, żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony

— dodał.

- Czy w ogóle ma jakieś poglądy? Teraz Trzaskowski… uderza w Ukraińców ku uciesze PO. Cieszyński przypomina niewygodne fakty

Nagranie z jego wypowiedzią z jednego z kampanijnych spotkań przypomniał na platformie X użytkownik „jachcy”.

Jeżeli Ukraińcy ciężko pracują, a większość z nich ciężko pracuje, jeżeli mieszkają w Polsce, jeżeli płacą tutaj podatki, to powinni mieć prawo do 800 plus, ale jeżeli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać z 800 plus dla Ukraińców. To jest po prostu zdrowy rozsądek

— mówił podczas kampanii prezydenckiej Trzaskowski.

Również na profilu Rafała Trzaskowskiego w czasie kampanii prezydenckiej pojawiło się nagranie, w którym kandydat KO mówił o tym, że należy zakończyć wypłatę 800 plus niepracującym Ukraińcom.

Prawie 90 proc. Polek i Polaków jest za! 800+ tylko dla tych Ukraińców, którzy w Polsce pracują, mieszkają i płacą podatki. Zdrowy rozsądek. Po prostu

— napisał w styczniu Trzaskowski.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- Trzaskowski tłumaczy się ze słów o zabieraniu 800+ Ukraińcom. „Zawsze jest tak, że jak ma się rację, to podnosi się larum”

kk/X/wPolityce

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych