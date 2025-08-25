Braun straci immunitet europosła? Łomżyńska policja wszczęła postępowanie w związku z incydentem w Jedwabnem

Policja w Łomży chce uchylenia immunitetu Grzegorza Brauna. Chodzi o wydarzenia z 10 lipca tego roku, kiedy europoseł był w grupie osób blokujących wyjazd samochodów uczestników uroczystości upamiętniających ofiary mordu na Żydach w Jedwabnem z 1941 r.

Europoseł był w dużej grupie osób, które próbowały zablokować wyjazd samochodów uczestników obchodów, w tym busa z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem. Zgromadzeni blokowali drogę publiczną. Interweniowała policja, która wzywała te osoby do umożliwienia przejazdu zgodnie z prawem, utworzyła szpaler i umożliwiła wyjazd aut.

W związku z tym incydentem Komenda Miejska Policji w Łomży wszczęła postępowanie z art. 90 Kodeksu wykroczeń, który mówi o karze grzywny lub nagany za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej. Wszczęto je w związku z blokowaniem przejazdu delegacji gminy wyznaniowej żydowskiej.

Konieczne jest uchylenie immunitetu

Jak poinformował dziś PAP rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, prowadzący to postępowanie chcą uchylenia immunitetu europosła Brauna; bez takiej decyzji nie można bowiem wykonać żadnych czynności z osobą objętą immunitetem, nawet w sprawie o wykroczenie. Jak dodał, wniosek został przekazany do Komendy Głównej Policji. Musi on trafić do ministra sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego jako organu uprawnionego do kierowania takich wniosków, w tym przypadku do Parlamentu Europejskiego.

Policja zidentyfikowała już część osób, które brały udział w tym incydencie.

W związku z wydarzeniami w Jedwabnem, Prokuratura Rejonowa w Łomży prowadzi także dochodzenie ws. treści na tablicach ustawionych w nowym „miejscu pamięci” utworzonym tam przez środowiska narodowe. Dotyczy ono obrazy uczuć religijnych innych osób i nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym i narodowościowym.

