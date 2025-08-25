KOMENTARZE

Kaleta przypomniał słowa premiera dot. 800+ i Ukraińców. "Czekamy na taki wpis Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać"

Sprawdź Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak/X
Poseł PiS Sebastian Kaleta przypomniał na platformie X wpis Donalda Tuska z 23 stycznia 2025 r., w którym premier powoływał się na propozycję ówczesnego kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego dot. wypłat świadczenia 800+ tylko dla pracujących, płacących podatki migrantów, zwłaszcza Ukraińców. „Czekamy na taki wpis na X Premiera Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać” - ironizował Kaleta.

Donald Tusk miał wówczas jasne poglądy w tej sprawie.

Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak

— pisał 23 stycznia Donald Tusk.

Politycy PiS punktują

Kaleta wyraził nadzieję, że premier podtrzyma swoje słowa z kampanii wyborczej.

Czekamy na taki wpis na X Premiera Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać😅

— napisał na X Sebastian Kaleta.

Wpis Donalda Tuska ze  stycznia 2025. Wystarczyło pół roku, przegrana Trzaskowskiego i - sądząc po dzisiejszych atakach KO na Prezydenta Nawrockiego- Pan Premier zmienił zdanie 😎

— skwitował także Paweł Kukiz.

Do wypowiedzi Donalda Tuska odniósł się również na platformie X europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Do PiS nie przyjmiemy. Nie staraj się

— zaznaczył Dominik Tarczyński.

Donald Tusk zgadza się z wetem prezydenta 😉

— podkreślił Konrad Berkowicz.

maz/X

