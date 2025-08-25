Poseł PiS Sebastian Kaleta przypomniał na platformie X wpis Donalda Tuska z 23 stycznia 2025 r., w którym premier powoływał się na propozycję ówczesnego kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego dot. wypłat świadczenia 800+ tylko dla pracujących, płacących podatki migrantów, zwłaszcza Ukraińców. „Czekamy na taki wpis na X Premiera Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać” - ironizował Kaleta.
Donald Tusk miał wówczas jasne poglądy w tej sprawie.
Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak
— pisał 23 stycznia Donald Tusk.
Politycy PiS punktują
Kaleta wyraził nadzieję, że premier podtrzyma swoje słowa z kampanii wyborczej.
Czekamy na taki wpis na X Premiera Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać😅
— napisał na X Sebastian Kaleta.
Wpis Donalda Tuska ze stycznia 2025. Wystarczyło pół roku, przegrana Trzaskowskiego i - sądząc po dzisiejszych atakach KO na Prezydenta Nawrockiego- Pan Premier zmienił zdanie 😎
— skwitował także Paweł Kukiz.
Do wypowiedzi Donalda Tuska odniósł się również na platformie X europoseł PiS Dominik Tarczyński.
Do PiS nie przyjmiemy. Nie staraj się
— zaznaczył Dominik Tarczyński.
Donald Tusk zgadza się z wetem prezydenta 😉
— podkreślił Konrad Berkowicz.
