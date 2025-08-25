Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zasugerował we wpisie opublikowanym na platformie X, że obecna koalicja rządząca po przyszłych wyborach, gdyby brakowało jej posłów do większości potrzebnej do rządzenia, powinna „rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji”. To dość zaskakujące słowa, bo ten sam Zgorzelski pewien czas temu stwierdził, że Konfederacja nie jest partią demokratyczną i nie widzi siebie w sojuszu z tym ugrupowaniem. Jest jednak jeszcze jedno pytanie, czy w przyszłym parlamencie na pewno znajdzie się miejsce dla ludowców?
Do wyborów parlamentarnych jeszcze chwila czasu, ale nie ma wątpliwości, że ta nieoficjalna kampania już lada moment się zacznie. Sondaże polityczne pokazują, że choć Platforma Obywatelska często nieznacznie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, to z powodu słabości jej obecnych koalicjantów, nie ma co liczyć, że będzie tworzyć przyszły rząd.
CZYTAJ WIĘCEJ: SONDAŻ. Tak wyglądałby nowy Sejm! Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości. Polska 2050 gorzej od partii Brauna!
Czy Donald Tusk będzie starał się na swoją stronę przeciągnąć część Konfederacji, co zasugerował Zgorzelski?
Dwa lata w polityce to po prostu epoka. Uważam, że nasza koalicja powinna zapracować na kolejną kadencję, a jeżeli zabraknie nam głosów, trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji. To świadczy o szerokim spojrzeniu na możliwe scenariusze polityczne
— zasugerował wicemarszałek Sejmu.
„A to PSL przekroczy próg wyborczy?”
Na wpis Zgorzelskiego natychmiast zareagowała Konfederacja, która publikując żartobliwy wpis jasno dała do zrozumienia, że nie jest zainteresowana propozycją wicemarszałka.
Nie chcemy nic z Avonu
— brzmi odpowiedź Konfederacji.
Negatywnie o propozycji Zgorzelskiego wypowiedział się Maciej Gdula związany ze środowiskiem lewicy.
Jeśli ta koalicja ma jakiekolwiek szanse na kolejna kadencje to tylko prezentując się jako bastion hamujący marsz skrajnej prawicy do władzy. Uśmiechanie się do prawicy budzi wątpliwości czy bastion w ogóle istnieje
— napisał Maciej Gdula.
Pomysł za to spodobał się byłemu redaktorowi naczelnu „Newsweeka”.
To sensowny pogląd, Panie marszałku
— ocenił Tomasz Lis.
Chłopie, was już nie ma. A te ostatnie podrygi ZSLowskiej ostrygi budzą tylko śmieszność
— napisała Magda Trzaskowska.
Panie Marszałku - czy mówiąc „nasza koalicja” wlicza Pan wciąż w rozmowy z Konfederacją Lewicę czy wyprosiłby ją Pan z rządu? Ciężko mi wyobrazić sobie jednych i drugich razem w koalicji po takich przetarciach
— napisał Mikołaj Dowejko przypominając jednocześnie słowa europosła Krzysztofa Śmiszka, który domagał się utworzenia „kordonu sanitarnego wokół Konfederacji”.
Z kolei Witold Tumanowicz przypomniał Zgorzelskiemu, że jakiś czas temu wykluczał sojusz PSL-u z PiS-em i Konfederacją ponieważ uważa te partie za „niedemokratyczne”.
Panie Marszałku proszę się zdecydować
— napisał Tumanowicz.
A to PSL przekroczy próg wyborczy?
— zapytał Mateusz Gutowski.
