Ustawa o deregulacji w zakresie energetyki jest trzecią, którą zawetował dziś prezydent Karol Nawrocki - poinformował szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Jak oświadczył Bogucki, argumentując weto, „rząd po raz kolejny próbuje w ramach instalacji OZE, dopuścić do swego rodzaju samowolki”.
Bez zezwolenia budować instalacje OZE do 5 MW. To są już naprawdę średnie instalacje i miałyby być one poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Ja rozumiem, że nie wpisali tego do ustawy wiatrakowej, więc tą ustawą chcieli to dopełnić
— powiedział.
Ustawa, obok uproszczenia rachunków za energię elektryczną przewidywała m.in. podniesienie z 1 do 5 MW progu mocy instalacji OZE, dla których trzeba zdobywać koncesje.
