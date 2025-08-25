Trzecie weto prezydenta Nawrockiego. Wiemy, o którą ustawę chodzi! Bogucki: Rząd próbuje doprowadzić do samowolki

  Polityka
  • opublikowano:
Minister Zbigniew Bogucki
Minister Zbigniew Bogucki

Ustawa o deregulacji w zakresie energetyki jest trzecią, którą zawetował dziś prezydent Karol Nawrocki - poinformował szef KPRP Zbigniew Bogucki.

Jak oświadczył Bogucki, argumentując weto, „rząd po raz kolejny próbuje w ramach instalacji OZE, dopuścić do swego rodzaju samowolki”.

Bez zezwolenia budować instalacje OZE do 5 MW. To są już naprawdę średnie instalacje i miałyby być one poza jakąkolwiek kontrolą państwa. Ja rozumiem, że nie wpisali tego do ustawy wiatrakowej, więc tą ustawą chcieli to dopełnić

— powiedział.

Ustawa, obok uproszczenia rachunków za energię elektryczną przewidywała m.in. podniesienie z 1 do 5 MW progu mocy instalacji OZE, dla których trzeba zdobywać koncesje.

