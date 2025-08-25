W Zabrzu nie było ani nie będzie ponownego przeliczenia głosów - wbrew temu, co sugerowała wczoraj „Gazeta Wyborcza”. „Wszelkie informacje o rzekomym ponownym przeliczeniu głosów lub błędzie w systemie są nieprawdziwe”- napisał na portalu X Marcin Chmielnicki, rzecznik KBW.
Z niewielką przewagą wybory samorządowe w Zabrzu wygrał Kamil Żbikowski, bezpartyjny radny. W relacjach dotyczących wyborów zwracano wielokrotnie uwagę, że różnica głosów między kandydatami była niewielka.
Zmianę polityczną w Zabrzu drobiazgowo opisywała „Gazeta Wyborcza”, nie uniknąwszy przy tym jednak… pewnej sensacji, która później okazała się nieprawdziwa.
Po przeliczeniu kart z 89 komisji Kamil Żbikowski wygrał wybory przewagą 142 głosów. Jeżeli ten wynik się utrzyma, będzie nowym prezydentem Zabrza. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w Krajowym Biurze Wyborczym w Katowicach, wszystkie głosy mają zostać przeliczone raz jeszcze. -Wyszedł jakiś błąd w systemie - słyszymy od jednego z członków komisji
— pisała wczoraj „GW”.
GW podaje, że wszystkie głosy w Zabrzu zostaną policzone jeszcze raz, bo „wyszedł jakiś błąd w systemie”.
— komentował Patryk Słowik, dodając zdjęcie artykułu.
Dziś cytowany fragment tekstu brzmi nieco inaczej.
Rzecznik KBW dementuje
Wyniki głosowania oraz wyniki przedterminowych wyborów na Prezydenta Miasta Zabrze znajdują się na stronie wybory.gov.pl. Wszelkie informacje o rzekomym ponownym przeliczeniu głosów lub błędzie w systemie są nieprawdziwe
— napisał Marcin Chmielnicki, rzecznik KBW.
Obecnie fragment tekstu „Wyborczej” o „ponownym przeliczeniu głosów” brzmi tak:
Po przeliczeniu kart z 89 komisji Kamil Żbikowski wygrywał wybory przewagą 142 głosów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w Krajowym Biurze Wyborczym w Katowicach, wszystkie protokoły z komisji zostały sprawdzone. - Wyszedł jakiś błąd w systemie — słyszymy od jednego z członków komisji.
