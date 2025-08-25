KOMENTARZE

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, a także - ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wywołała duży entuzjazm w mediach społecznościowych, jak również złość i frustrację przedstawicieli koalicji rządowej. „Prezydent Karol Nawrocki podjął bardzo dobrą decyzję wetując ustawę ws. przywilejów w polityce społecznej i zdrowotnej dla przebywających w Polsce Ukraińców. Koalicja rządząca obiecywała ograniczenie 800+ dla obywateli Ukrainy już na początku roku. Jak zwykle nie dotrzymali słowa, a następnie zignorowali ustawę klubu PiS w tej sprawie” - ocenił na X były szef MON Mariusz Błaszczak.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał pięć kolejnych ustaw, natomiast trzy zawetował. Prezydent zawetował nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, a także - ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

Koniec ukraińskich przywilejów

Decyzja głowy państwa wywołała duży entuzjazm w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki podjął bardzo dobrą decyzję wetując ustawę ws. przywilejów w polityce społecznej i zdrowotnej dla przebywających w Polsce Ukraińców. Koalicja rządząca obiecywała ograniczenie 800+ dla obywateli Ukrainy już na początku roku. Jak zwykle nie dotrzymali słowa, a następnie zignorowali ustawę klubu PiS w tej sprawie. Prezydencka propozycja nowelizacji zawiera też proponowane przez nas propozycje - oprócz ograniczenia 800+ dla Ukraińców, także brak preferencyjnych rozwiązań w służbie zdrowia, wydłużenie niezbędnego okresu przebywania na terytorium RP, aby uzyskać obywatelstwo, a także zakaz propagowania banderyzmu

— napisał na X Mariusz Błaszczak.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę i postąpił słusznie. W odpowiedzi „uśmiechnięci” z ekipy Tuska rzucili się z kłamstwami, prześcigając w opowieściach o tym, czego w zawetowanej ustawie w ogóle nie było. „Pomoc Putinowi”, „prezent dla Rosji”, „wycofanie Starlinków”, „odcięcie Ukrainy od internetu”… – im większy absurd, tym chętniej powtarzany. Głupota lub skrajny cynizm – zostawiam Państwu do własnego osądu. Jedno pozostaje pewne: obywatele Ukrainy nie mogą być traktowani lepiej niż Polacy – i tak będzie. Brawo Panie Prezydencie Nawrocki. Po pierwsze Polska!

— zaznaczył były wicepremier i b. szef MAP Jacek Sasin.

No to chyba mamy szybką zgodę rządu na propozycje Prezydenta Nawrockiego? 😎

— napisała Olga Semaniuk-Patkowska.

Politycy i wyborcy KO tak bardzo przyzwyczaili się, że obietnice wyborcze pozostają wyłącznie pustymi deklaracjami, że nie mogą zrozumieć i tak wściekle atakują Prezydenta Karola Nawrockiego, który swoje obietnice z kampanii realizuje od pierwszego dnia prezydentury

— wskazywał Błażej Poboży.

Czekamy na taki wpis na X Premiera Tuska. Nie wierzę, że mógł w kampanii prezydenckiej kłamać😅

— napisał Sebastian Kaleta.

Weto Prezydenta Karola Nawrockiego to ważny pierwszy krok w celu zablokowania nieuzasadnionych przywilejów. Czekamy na drugi - świadczenia socjalne w Polsce tylko dla obywateli polskich

— podkreślił Łukasz Rzepecki.

Koalicja nie kryje wściekłości

Zupełnie inne odczucia panują w łonie koalicji rządzącej, której prominentni przedstawiciele nie kryli złości i frustracji z powodu prezydenckich wet.

Prezydenckie weta tną na oślep! Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent. Panie Prezydencie - musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji. Jedni powiedzą Wstyd, inni Zdrada sąsiada!

— napisał na X wicepremier Krzysztof Gawkowski.

800 plus to pieniądze dla i na dzieci. Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem. Pracę należy doceniać. Po utracie pracy trzeba zachęcać i pomagać w znalezieniu nowej. Ale za utratę pracy nie można karać - zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi

— oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Milion obywateli walczącej Ukrainy musi do 1 października opuścić Polskę, bo Rosja zainstalowała swoich ludzi w Kancelarii Prezydenta

— napisał Roman Giertych.

