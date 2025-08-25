„Ustawa rządu Donalda Tuska o pomocy obywatelom Ukrainy idzie jednak o krok za daleko, dając większe przywileje w Polsce ukraińskim uchodźcom, niż obywatelom naszego kraju. Dlatego czas wdrożyć zasadę prezydenta Karola Nawrockiego” - zaznaczono w najnowszym spocie prezydenta Karola Nawrockiego.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał pięć kolejnych ustaw, natomiast trzy zawetował. Prezydent zawetował nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, a także - ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.
Spot prezydenta
W mediach społecznościowych głowy państwa pojawił się także spot, w którym zamieszczono wytłumaczenie dla takiej decyzji prezydenta.
Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Polacy otworzyli swoje serca i przyjęli najwięcej uchodźców wśród wszystkich państw Europy. Przekazaliśmy także broń, aby zatrzymać jak najdalej od naszych granic nacierające wojska rosyjskie. Ustawa rządu Donalda Tuska o pomocy obywatelom Ukrainy idzie jednak o krok za daleko, dając większe przywileje w Polsce ukraińskim uchodźcom, niż obywatelom naszego kraju. Dlatego czas wdrożyć zasadę prezydenta Karola Nawrockiego [po pierwsze Polska i Polacy]
— można usłyszeć w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych prezydenta Karola Nawrockiego.
Podczas gdy w kampanii rząd obiecywał ograniczenie świadczeń 800+ wobec ukraińskich uchodźców, dziś optuje za rozszerzeniem dostępu do tego świadczenia. Proponuje również darmową służbę zdrowia niepracującym uchodźcom z Ukrainy, ale nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego na preferencyjny dostęp obywateli innych krajów do naszych systemów socjalnych. To prawo musi zostać poprawione, dlatego prezydent zgłasza własną ustawę zapewniającą dostęp do świadczeń socjalnych wyłącznie pracującym i płacącym składki w Polsce obywatelom Ukrainy oraz zakazującą propagowania ideologii banderyzmu. Bo po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy
— zaznaczono w nagraniu.
