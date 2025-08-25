Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została zapytana o sondaż, w którym blisko 70 proc. Polaków uważa, że powinna podać się do dymisji. „To jest wykorzystywanie sondażu do celów politycznych. Dlatego, że jak się ludzi zapyta, czy odpowiedzialny za tą fatalną historię powinien ponieść konsekwencje. To nawet jak ludzie nie wiedzą kto to jest za człowiek, nie wiedzą jaka jest fatalna historia, to pytanie jest zadane tendencyjnie i ludzie z natury odpowiadają: ‘Tak powinien ponieść konsekwencje’”. - skomentowała.
Minister Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do sondażu, który mówi, że blisko 70 proc. Polaków domaga się jej dymisji.
Widziałam ten sondaż, wydaje mi się, teraz mówię z głowy, że większość jeśli chodzi o koalicję rządzącą jest akurat innego zdania. Natomiast ogólnie o tego typu sondażach jako socjolog i nie dlatego, że to mnie dotyczy, tylko mówiłam to przy wszystkich innych osobach po każdej stronie sceny politycznej, jak takie sondaże się pojawiały, to niestety nie ma nic wspólnego z badaniem opinii publicznej
— powiedziała.
Dodała również:
To jest wykorzystywanie sondażu do celów politycznych. Dlatego, że jak się ludzi zapyta, czy odpowiedzialny za tą fatalną historię powinien ponieść konsekwencje. To nawet jak ludzie nie wiedzą kto to jest za człowiek, nie wiedzą jaka jest fatalna historia, to pytanie jest zadane tendencyjnie i ludzie z natury odpowiadają: „Tak powinien ponieść konsekwencje”. Naprawdę? Jeżeli ktoś się zajmuje uczciwą socjologią, to nie zadaje takich pytań odnośnie nikogo i to nie tyczy się tylko mnie. Tylko w ogóle tak się nie zadaje pytań, które mają badać opinię publiczną.
Pełczyńska-Nałęcz do dymisji?
Następnie Pełczyńska-Nałęcz została zapytana czy obawia się, że zostanie zdymisjonowana.
Nie ma żadnej dymisji. Nie będzie żadnej dymisji. Mówiłam o tym wielokrotnie. Odpowiedzialnością ministra funduszy nie jest podpisywanie każdej z półtora miliona umów, które dzisiaj są w ramach KPO. Jego rolą jest pilnowanie żeby fundusze europejskie służyły rozwojowi Polski i żeby to się działo wszystko zgodnie z zasadami. Ja tych zasad pilnuję. Wskaźniki dla Polski są dużo, dużo powyżej średniej europejskiej. W zeszłym roku w funduszach europejskich około 400 milionów nieprawidłowości w całej Unii Europejskiej, około 6 milionów nieprawidłowości w Polsce. To są dane pokazujące gdzie my mamy standardy jeśli chodzi o fundusze europejskie. To jest moja rola, dbać też o dobro beneficjentów i mówić, że nie pozwolę na żadne polowanie na czarownice
— powiedziała.
