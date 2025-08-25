Prezydent Karol Nawrocki poinformował dziś, że zdecydował się zawetować m.in. ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. W tej kwestii zaproponował własny projekt ustawy. Propozycja prezydenta to m.in. kary za propagowanie banderyzmu. „Powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło ‘Stop Banderyzmowi’ i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi,(…) sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o IPN w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA”- podkreślił Nawrocki.
Podczas briefingu prasowego Karol Nawrocki zaznaczył, że przygotował własny projekt ustawy dotyczącej pomocy Ukrainie.
Jest też pewien, drodzy państwo, komponent w tym projekcie ustawy, który dla nas, dla Polaków jest bardzo ważny, aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości. Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło „Stop Banderyzmowi” i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi (powszechnie nazywanemu nazizmem), sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA
— wskazała głowa państwa.
Te wszystkie rozwiązania są w interesie zarówno polskiej wspólnoty narodowej, ale też naszych dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, na fundamencie prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie. Jestem przekonany, szanowni państwo, że moim ministrom i większości parlamentarnej uda się stworzyć takie prawo, które znajdzie swoje odbicie także w deklaracjach składanych przez wszystkie środowiska polityczne
— podsumował prezydent.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738642-prezydent-stop-banderyzmowi-wazny-projekt-ustawy
