„Służby Łukaszenki, w odpowiedzi na polską politykę obrony granic, wracają do pierwotnego szlaku przerzutu migrantów na granicy polsko-białoruskiej” - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że wiceministrowie jego resortu spotkają się ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy. Polityk Platformy Obywatelskiej zapomniał dodać, że do uszczelnienia polskiej gracy zmusił go obywatelski Ruch Obrony Granicy zainicjowany przez Roberta Bąkiewicza. Warto także przypomnieć, że politycy jego partii byli zdecydowanie przeciwni wybudowaniu za rządów PiS zapory na granicy z Białorusią w czasie ataku hybrydowego z udziałem nielegalnych migrantów.
W siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji odbyła się odprawa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego z szefami służb i wojewodami nt. sytuacji na granicach. Kierwiński ocenił, że im granica polsko-litewska jest szczelniejsza, tym bardziej służby Łukaszenki zwiększają presję na odcinku granicy polsko-białoruskiej.
Łukaszenka i służby rosyjskie, widząc, że powoli domykamy systemy przerzutu migrantów do Unii Europejskiej, dzięki kontrolom na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, wracają do tego pierwotnego szlaku
— chwalił się Kierwiński zapominając, że to Ruch Obrony Granic zainicjowany przez Roberta Bąkiewicza zmusił rząd i MSWiA do wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami i Litwą.
Od 7 lipca, kiedy tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna, w ramach readmisji uproszczonej przyjęliśmy 115 osób; wszystkie te osoby zostały nam przekazane przez stronę niemiecką
— twierdzi szef Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan. Dodał, że w ramach readmisji przekazano 63 cudzoziemców z Polski. Liczby przekazanych nam migrantów podane przez służby są sprzeczne z informacjami jakie na ten temat ma strona niemiecka.
Problem zauważony
Szef MSWiA przekazał też, że w związku z presją migracyjną wiceministrowie spraw wewnętrznych Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk wezmą udział w spotkaniach ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy, podczas którego będą rozmawiać o kolejnych, wspólnych działaniach uszczelniających polsko-litewską granicę.
Mroczek, odnosząc się do zapowiedzianego spotkania przekazał, że Polska potrzebuje dalszej, bliskiej współpracy z tymi krajami. Dodał, że w czasie, kiedy trudniej jest przekraczać granicę polsko-białoruską, migranci przenoszą się na granicę litewską i łotewską. Zaznaczył, że wspólnie z ministrami spraw wewnętrznych tych krajów będą zastanawiać się nad działaniami, które poprawią skuteczność ochrony granic.
Z kolei wiceminister Duszczyk odniósł się do kwestii przedłużenia kontroli tymczasowych na granicach wewnętrznych. Zaznaczył, że w tej kwestii rozważane są różne opcje, jak przedłużenie kontroli w trybie nagłym, ale - jak mówił - w grę wchodzi również przedłużenie na okres 6 miesięcy. Podkreślił jednocześnie, że decyzja w sprawie przedłużenia kontroli nie została jeszcze podjęta. Przypomniał również, że na początku września podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przedłużeniu zawieszenia prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej.
Z inicjatywy pana ministra Kierwińskiego rozpoczęły się prace na temat przygotowania dużej nowelizacji ustawy o ochronie międzynarodowej. Będzie to jeden akt prawny, który zaproponuje nowe rozwiązania w zakresie ochrony międzynarodowej
— mówił Duszczyk.
Rośnie liczba prób przekroczenia granicy z Białorusią
Jak poinformował podczas odprawy szef Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan, na granicy polsko-białoruskiej 22 sierpnia zanotowano 257 usiłowań przekroczenia granicy, 23 sierpnia 219 usiłowań przekroczenia granicy, a 24 sierpnia 341 usiłowań przekroczenia granicy.
Cały czas spotykamy się z agresją ze strony migrantów. Oczywiście ta agresja jest inspirowana przez służby białoruskie
— mówił gen. dyw. Robert Bagan. Dodał, że w tym roku takich usiłowań zanotowano już ponad 23 tys. Dla porównania w całym ubiegłym roku było to 30 475 usiłowań przekroczenia granicy.
Bagan poinformował ponadto, że od 7 lipca do 24 sierpnia kontrolą graniczną na granicach z Niemcami i Litwą objęto ponad 924 tys. osób, z czego ponad 507 tys. osób skontrolowano na granicy z Niemcami, a blisko 417 tys. na granicy z Litwą.
W tym czasie skontrolowaliśmy blisko 436 tys. środków transportu. Odpowiednio na granicy z Niemcami ponad 229 tys., na granicy z Litwą ponad 206 tys. Ogółem na obu granicach odmówiliśmy wjazdu 343 cudzoziemcom: na granicy z Niemcami 200 osób, na granicy z Litwą 143 osób
— powiedział Bagan.
Bagan zaznaczył, że w tym czasie zatrzymano na granicy polsko-litewskiej 17 pomocników, którzy usiłowali przewozić cudzoziemców przez granicę polsko-litewską, jadąc dalej do Niemiec.
W całym kraju w tym roku takich osób, czyli organizatorów i pomocników w nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymaliśmy 353, spośród których 158 zostało tymczasowo aresztowanych
— poinformował szef SG.
Ruch Obrony Granic
Wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami a później z Litwą został wymuszony na rządzie i MSWiA obywatelskimi działaniami Ruchu Obrony Granic. Polacy zaniepokojeni przepychaniem przez niemieckie służby na nasze terytorium nielegalnych migrantów wyrazili zdecydowany sprzeciw powołali do istnienia społeczny ruch, który zablokował ten proceder. Jego inicjatora Roberta Bąkiewicza obecna władza chce teraz ukarać, skarżąc do sądu i bezpodstawnie zarzucając mu obrażanie polskich mundurowych.
Warto dodać, że to Bąkiewicz był przed laty jednym z inicjatorów akcji „Murem za polskim mundurem”, którego celem była obrona polskich funkcjonariuszy strzegących granicy z Białorusią. Chodziło o poniżające ich ataki polityków partii Kierwińskiego Platformy Obywatelskiej i sprzyjających tej opcji politycznej ludzi, np. Władysława Frasyniuka, Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka Holland.
