PO uderza w PiS ws. elektrowni jądrowej. Szydło ripostuje "Grad też miał dużo środków. Wiadomo, czego się po was spodziewać"

Platforma Obywatelska zarzuciła PiS, że nie spełniła oczekiwań ws. elektrowni jądrowej. „Dość straszenia i manipulacji. To rząd Donalda Tuska zabezpieczył kluczowe środki na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce” - czytamy we wpisie PO na X. Narrację ekipy Tuska odbiła była premier Beata Szydło: „Grad też miał dużo środków. Wiadomo, czego się po was spodziewać”.

Platforma Obywatelska nie ustaje w atakach. Wcześniej doszło do bezpardonowej propagandy w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego, któremu lewicowo-liberalne środowiska zarzuciły, że wetując „ustawę wiatrakową” nie chce tańszego prądu dla Polaków. Teraz na portalu X opublikowano grafikę, gdzie była premier Beata Szydło jest ukazana w złym świetle, podczas gdy Donald Tusk jawi się jako człowiek, który dba o polski interes.

Dość straszenia i manipulacji. To rząd Donalda Tuska zabezpieczył kluczowe środki na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

— czytamy we wpisie.

Szydło przypomina rządowe zapewnienia ws. elektrowni jądrowej

Na atak ze strony ekipy Tuska postanowiła odpowiedzieć była premier Beata Szydło. Europoseł PiS przypomniała, że w 2013 roku, ówczesny prezes PGE EJ1 Aleksander Grad przekonywał, iż w 2024 roku zostanie uruchomiona pierwsza elektrownia atomowa w Polsce.

Harmonogram zakłada, że pod koniec 2024 roku będzie możliwość uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jądrowej. To realny harmonogram

— mówił Grad.

Była premier krótko, ale dosadnie skomentowała zarzuty ze strony PO.

Grad też miał dużo środków. Wiadomo, czego się po was spodziewać

— napisała na X.

