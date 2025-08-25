Czy koalicja 13 grudnia zawsze uważała, że podatek cukrowy przysłuży się zdrowiu Polaków? Niekoniecznie. „Ustawa nie przewiduje zmian nawyków żywieniowych. Podatek uderzy w najbiedniejszych. Jedynym celem jest łupienie Polaków” - to nie jest dzisiejsza wypowiedź parlamentarzysty PiS. To słowa Michała Szczerby, polityka PO, tyle że z lutego 2020 roku. Wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer usunęła swój wpis z tamtego okresu. Z kolei na temat wzrostu akcyzy próbował ironizować… Andrzej Domański, obecny minister finansów.
Od 1 stycznia 2026 r. stawki akcyzy na wyroby alkoholowe wzrosną o 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. - o 10 proc. - poinformowało w zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów. Resort zapowiedział też podwyżkę opłaty cukrowej.
Ograniczenie ekonomicznej dostępności napojów słodzonych związane jest z coraz większym problemem otyłości oraz wydatkowaniem większych środków na ochronę zdrowia w tym zakresie
— tłumaczył podwyżkę resort finansów.
Tak KO walczyła z podatkiem cukrowym
Chodzi o zdrowie Polaków, czy może desperacką próbę ratowania finansów publicznych? Warto sięgnąć po starsze wypowiedzi polityków KO. W 2020 r. opłata cukrowa była zła.
Michał Szczerba w imieniu klubu KO (14.02.2020): Ustawa nie przewiduje zmian nawyków żywieniowych. Podatek uderzy w najbiedniejszych. Jedynym celem jest łupienie Polaków
— przypomniał internauta Jan Molski, dołączając fragment wypowiedzi Michała Szczerby- w tamtym czasie posła KO, dziś - europarlamentarzysty.
Ceny nie rosły tak szybko od 8 lat. 4,4 proc. wzrost cen w styczniu 2020 roku. (…) Rosną ceny żywności. rosną ceny związane z kosztami mieszkań, co jest najważniejsze, ten podatek uderzy w najbiedniejszych. Ta ustawa nie ma vacatio legis. Ta ustawa nie przewiduje zmian nawyków żywieniowych. Nie ma żadnej kampanii społecznej, panie premierze. Jedyny cel tej ustawy to cel fiskalny: łupić Polaków
— mówił w Sejmie poseł Szczerba.
Podatek „cukrowy” - nie jest ani od cukru, ani od słodyczy. Nie będzie miał też znaczenia w walce z cukrzycą!! Cel jest jeden - kolejny raz sięgnąć do kieszeni Polaków.!! Może w ramach realnej walki o zdrowe żywienie Polaków lepiej znieść VAT na owoce i warzywa!?
— pisała w 2020 r. Katarzyna Lubnauer, wtedy polityk opozycji, dziś - wiceminister edukacji. A może będzie próbowała udawać, że tak nie pisała?
Dzisiaj wiceminister Lubnauer usunęła tweet krytykujący podatek cukrowy… z czasów kiedy była w opozycji. Pani poseł, w innych sprawach też tak często zmienia Pani zdanie?
— zwrócił się do wiceminister Lubnauer użytkownik portalu X Bartosz Pałucki
Zła akcyza pisowska, dobra akcyza koalicji 13 grudnia
Z kolei parlamentarzysta Lewicy Tomasz Trela dał się porwać walce z uzależnieniami Polaków od napojów alkoholowych.
Akcyza na alkohol powinna być wyższa, ponieważ alkohol jest zbyt łatwo dostępny, a jedną z metod na walkę z alkoholizmem jest ograniczanie dostępu do alkoholu
— przekonywał w rozmowie z Polsat News.
A jednak w 2021 r. miał na ten temat inne zdanie.
Drenaż Kieszeni Obywateli+, kolejny etap łupienia obywateli
— pisał wówczas Trela na portalu X, dodając do wpisu hasztag „akcyza”.
Po co oni to sobie robią?
— skomentował dziennikarz Patryk Słowik.
I wreszcie prawdziwa wisienka na torcie.
MF planuje podwyżki akcyzy na alkohol i tytoń po 5-10 proc. rocznie do ‘27 - wykaz prac RM (PAP)… Budżet w świetnej kondycji na pewno…
— ironizował w październiku 2021 r. Andrzej Domański. TEN Andrzej Domański - obecny minister finansów.
A może dzisiaj podatek cukrowy i akcyza są po prostu uśmiechnięte, a za rządów PiS nie były?
