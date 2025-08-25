TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Wąsik: Na pewno nie potrzebujemy rozdawania pieniędzy zapleczu politycznemu PO, bo tak widzę sposób realizacji KPO

Maciej Wąsik
”To może być zabawne, ale może być bardzo smutne, bo są to pieniądze, które będziemy musieli zwrócić. KPO było zaprojektowane przez rząd Mateusza Morawieckiego jako wielkie koło napędowe dla gospodarki, dla wielu dziedzin życia. Na pewno nie jest to realizowane w ten sposób przez Donalda Tuska” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA.

Wybory w Zabrzu

Kamil Żbikowski zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta, zdobywając 50,17 proc. głosów, o czym poinformował przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabrzu Paweł Strumiński.

To dosyć ciekawa sytuacja, niespodziewana, bo jednak faworytem była kandydatka Koalicji Obywatelskiej, ale dobrze się stało, że 103 głosy o jej przegranej. To jest jednak jakiś bastion Platformy Obywatelskiej, co pokazuje, że KO a ma ogromne problemy w wiarygodności…

