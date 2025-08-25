Poseł Jarosław Sachajko z Wolnych Republikanów był gościem programu „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. „Rozmawiamy o podatkach, które powinny być prowadzone, tylko one powinny iść celowo. Jeżeli mamy podatek od cukru czy alkoholu powinien iść na służbę zdrowia. Nie na ratowanie budżetu wszędzie indziej” - powiedział.
Sprawa prezydenckiego BMW. Kłamstwa ekipy Tuska
Poseł odniósł się do materiału, jaki ukazał się w białoruskich mediach, które traktują o sprawie BMW prezydenta Karola Nawrockiego.
Tak naprawdę nie ma po co mieć pretensji do Białorusinów. Pretensje powinniśmy mieć do obecnie rządzących, bo oni właśnie tę głupotę rozpowszechnili i ona będzie na pewno powtarzana nie tylko na Białorusi, ale i w Rosji, w Korei Północnej i wszędzie, gdzie są jakieś totalitaryzmy,…
