„Tusk nic nie robi. Oni doprowadzą do powrotu biedy!” – alarmuje Mateusz Morawiecki, komentując coraz gorszy stan państwa za rządów Koalicji 13 Grudnia pod wodzą lidera Platformy Obywatelskiej.
Były premier odniósł się do niepokojących danych dotyczących planów zwolnień w Polsce.
W pierwszej połowie roku pracodawcy zgłosili plany redukcji etatów obejmujących aż 80 tys. osób – to więcej niż w pandemicznym 2020 r. i ponad dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku. Chodzi o zwolnienia w przetwórstwie przemysłowym, ale nie tylko
– poinformowała Polska Agencja Prasowa.
Komentarz Mateusza Morawieckiego
Do sprawy Mateusz Morawiecki odniósł się w nagraniu na portalu X.
Nie wierzcie w ten propagandowy przekaz rządzących dotyczący gospodarki. Fatalny stan budżetu to nie wszystko. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w półroczu tego roku pracodawcy chcą zwolnić grupowo ponad 80 tysięcy osób? Dość powiedzieć, że to ponad 2,5 raza więcej niż w pamiętnym roku 2020, gdy tarcze uratowały miliony miejsc pracy i setki tysięcy przedsiębiorców przed bankructwem
– mówi.
Oni kompletnie olewają zajmowanie się państwem, gospodarką, finansami czy budżetem. Tusk jest gorszy niż wirus. Prowadzi Polaków do biedy i z powrotem do zakupów na zeszyt
– dodaje.
Do nagrania dodał też wpis.
Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy plan zwolnienia 80 tys. osób! Tusk nic nie robi. Oni doprowadzą do powrotu biedy! Zostaw swoją opinię w komentarzu albo udostępnij, jeśli myślisz tak samo!
– czytamy.
mly/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738619-morawiecki-tusk-jest-gorszy-niz-wirus-prowadzi-do-biedy
