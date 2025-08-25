WIDEO

Morawiecki alarmuje ws. stanu gospodarki: Tusk jest gorszy niż wirus. Prowadzi Polaków do biedy i z powrotem do zakupów na zeszyt

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

„Tusk nic nie robi. Oni doprowadzą do powrotu biedy!” – alarmuje Mateusz Morawiecki, komentując coraz gorszy stan państwa za rządów Koalicji 13 Grudnia pod wodzą lidera Platformy Obywatelskiej.

Były premier odniósł się do niepokojących danych dotyczących planów zwolnień w Polsce.

W pierwszej połowie roku pracodawcy zgłosili plany redukcji etatów obejmujących aż 80 tys. osób – to więcej niż w pandemicznym 2020 r. i ponad dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku. Chodzi o zwolnienia w przetwórstwie przemysłowym, ale nie tylko

– poinformowała Polska Agencja Prasowa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rekordowa liczba zwolnień grupowych. Eksperci alarmują. Zbiorowe redukcje zatrudnienia m.in. w branży chemicznej

Komentarz Mateusza Morawieckiego

Do sprawy Mateusz Morawiecki odniósł się w nagraniu na portalu X.

Nie wierzcie w ten propagandowy przekaz rządzących dotyczący gospodarki. Fatalny stan budżetu to nie wszystko. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w półroczu tego roku pracodawcy chcą zwolnić grupowo ponad 80 tysięcy osób? Dość powiedzieć, że to ponad 2,5 raza więcej niż w pamiętnym roku 2020, gdy tarcze uratowały miliony miejsc pracy i setki tysięcy przedsiębiorców przed bankructwem

– mówi.

Oni kompletnie olewają zajmowanie się państwem, gospodarką, finansami czy budżetem. Tusk jest gorszy niż wirus. Prowadzi Polaków do biedy i z powrotem do zakupów na zeszyt

– dodaje.

Do nagrania dodał też wpis.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy plan zwolnienia 80 tys. osób! Tusk nic nie robi. Oni doprowadzą do powrotu biedy! Zostaw swoją opinię w komentarzu albo udostępnij, jeśli myślisz tak samo!

– czytamy.

mly/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych