Jeżeli ktoś ma mieszkanie służbowe, to powinien płacić przynajmniej tyle, ile ono kosztuje; nie widzę powodu, by ktoś inny miał te koszty ponosić - mówi w „Fakcie” minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o plany likwidacji czynszu za mieszkania służbowe dla ministrów i wiceministrów.

„Fakt” zapytał minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz o plany kancelarii premiera, która pracuje nad rozporządzeniem mającym zlikwidować czynsz z mieszkań służbowych dla ministrów i wiceministrów.

„Płacę za mieszkanie tak, jak wszyscy płacą”

Na pytanie, czy to dobre rozwiązanie oraz o to, czy mogłaby z niego skorzystać, minister odpowiedziała:

Nie, bo nie mieszkam w mieszkaniu służbowym. Płacę za mieszkanie tak, jak wszyscy płacą.

I dodała: „Pierwszy raz słyszę o tym, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma mieszkanie służbowe, to powinien płacić przynajmniej tyle, ile ono kosztuje”.

Nie widzę powodu, by ktoś inny miał te koszty ponosić

— podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

