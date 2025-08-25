Jeżeli ktoś ma mieszkanie służbowe, to powinien płacić przynajmniej tyle, ile ono kosztuje; nie widzę powodu, by ktoś inny miał te koszty ponosić - mówi w „Fakcie” minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytana o plany likwidacji czynszu za mieszkania służbowe dla ministrów i wiceministrów.
„Fakt” zapytał minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz o plany kancelarii premiera, która pracuje nad rozporządzeniem mającym zlikwidować czynsz z mieszkań służbowych dla ministrów i wiceministrów.
„Płacę za mieszkanie tak, jak wszyscy płacą”
Na pytanie, czy to dobre rozwiązanie oraz o to, czy mogłaby z niego skorzystać, minister odpowiedziała:
Nie, bo nie mieszkam w mieszkaniu służbowym. Płacę za mieszkanie tak, jak wszyscy płacą.
I dodała: „Pierwszy raz słyszę o tym, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma mieszkanie służbowe, to powinien płacić przynajmniej tyle, ile ono kosztuje”.
Nie widzę powodu, by ktoś inny miał te koszty ponosić
— podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738613-pelczynska-nalecz-kontra-rzadowy-pomysl-chodzi-o-mieszkania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.