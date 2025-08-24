Kamil Żbikowski zwyciężył w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta, zdobywając 50,17 proc. głosów – poinformował PAP przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabrzu Paweł Strumiński. To wywołało falę komentarzy w sieci! „W Zabrzu wygrała ‘Koalicja Anty-KO’ i to jest najgorsza dziś informacja dla rządzących, ale przede wszystkim dla prezydentów miast z KO” - zauważył prezes OGB. „To dopiero początek” - napisał były premier Mateusz Morawiecki.
Żbikowski prezydentem Zabrza
W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Zabrza zmierzyli się pełniąca dotychczas obowiązki komisarza Ewa Weber (KWW Ewa Weber) oraz Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).
Uprawnionych do głosowania w 140-tysięcznym Zabrzu było prawie 116,7 tys. mieszkańców. W sumie utworzono 89 obwodowych komisji wyborczych.
Na Żbikowskiego zagłosowało 16 031 osób (50,17 proc.), a na Weber – 15 925 osób (49,83 proc.).
Przedterminowe wybory w Zabrzu stały się konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydentki Agnieszki Rupniewskiej. Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia – żaden z kandydatów nie uzyskał więcej, niż połowy oddanych głosów ważnych.
Wcześniej nieoficjalne wyniki podały media, w tym „Dziennik Zachodni” i „Gazeta Wyborcza”.
Po przeliczeniu kart z 89 komisji Kamil Żbikowski wygrał wybory przewagą 142 głosów. Jeżeli ten wynik się utrzyma, będzie nowym prezydentem Zabrza. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w Krajowym Biurze Wyborczym w Katowicach, wszystkie głosy mają zostać przeliczone raz jeszcze. - Wyszedł jakiś błąd w systemie — słyszymy od jednego z członków komisji
— czytamy w „GW”, a wzmianki o ponownym przeliczeniu głosów, wydają się być… znajome.
„Premier Tusk na urlopie i Zabrze odbite”
Taki rezultat wyborczy w Zabrzu spowodował falę komentarzy w mediach społecznościowych. Kontekst ogólnopolskiej polityki nie jest tutaj bez znaczenia.
Zabrze ♥️ to dopiero początek ‼️
— napisał były premier, obecnie szef EKR i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.
Mogą wystawiać swoich kandydatów do skutku, ale kłamstw już nikt nie kupi. Ewa Weber – protegowana Borysa Budki – przegrywa wybory o fotel prezydenta. Zabrze i Polska dobrze już zobaczyły, jak ich obietnice mają się do rzeczywistości
— spuentował Jacek Sasin.
W Zabrzu wygrała „Koalicja Anty-KO” i to jest najgorsza dziś informacja dla rządzących, ale przede wszystkim dla prezydentów miast z KO. Do momentu jak PiS nie wróci do władzy prezydenci miast z KO będą „zwierzyną łowną”
— ocenił prezes OGB Łukasz Pawłowski.
Zaczyna się. Kandydatka PO na Prezydenta Zabrza przegrała więc ujawnił się “błąd w systemie” i “trzeba przeliczyć jeszcze raz”
— dodała poseł PiS Anita Czerwińska.
Zabrze wzięte. Teraz się zacznie na grubo
— skomentował red. Wojciech Mucha.
Premier Tusk na urlopie i Zabrze odbite. Mieszkańcy budzą się i mówią stop tej władzy. Kolejne bastiony KO zagrożone. Gliwice? Łódź?
— pyta retorycznie Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta.
Szyld KO staje się miażdżącym obciążeniem. Teraz potwierdza się to w Zabrzu. Żbikowski miał ledwie 16 proc w 1. turze, a w 2. wygrał
— dodał Paweł Rybicki.
olnk/PAP/dziennikzachodni.pl/wyborcza.pl/X
