„Widać, że tej koalicji bardzo na tym zależy, żeby Polakom stawiać te wiatraki pod domem. Trudno to ocenić inaczej, niż działanie po prostu w interesie - szczególnie - obcego kapitału na niekorzyść Polaków. To jest niesamowicie niebezpieczne” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Anna Gembicka.
Bierność rządu
Jak podkreśliła była minister rolnictwa, w aktualnej sytuacji politycznej „widać ogromną bierność rządu”.
Bo przecież rząd zapowiadał, że po rekonstrukcji będzie ofensywa, jeśli chodzi o działania rządu, a tymczasem żadnej ofensywy nie widzimy. Wręcz przeciwnie, pewne wycofanie się nawet z jakichkolwiek działań. Mało tego, przecież Donald Tusk w czasie rekonstrukcji zrobił pana Berka ministrem, który ma nadzorować pozostałych ministrów. Przecież to jest rola premiera, to znaczy, że premierowi Tuskowi nie chce się nawet wykonywać swoich zadań…
