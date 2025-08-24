„Wszystko ma zgodę polityczną premiera Donalda Tuska. Nie miejmy złudzeń” - mówił europoseł PiS Jacek Ozdoba, komentując na antenie Telewizji wPolsce24 bezprawie rządu Donalda Tuska, w tym ostatnią próbę wtargnięcia do Krajowej Rady Sądownictwa.
„Wystarczy czytać konstytucję i ustawy”
Jak podkreślił europoseł PiS w programie „Strefa Starcia”, „kryzys konstytucyjny i sądowy” jest, ale „w głowach” obecnie rządzących.
Wystarczy czytać konstytucję i ustawy, po prostu. Jeżeli ktoś mówi, że będzie stosował prawo tak, jak je rozumie, (…) po prostu to jest kwestia jakby przekroczenia każdej granicy
— zwrócił uwagę polityk.
„Nie miejmy złudzeń”
Ozdoba określił Donalda Tuska mianem „capo di tutti capi”.
Wszystko ma zgodę polityczną premiera Donalda Tuska. Nie miejmy złudzeń. Każda rzecz, która jest stosowana wobec KRS-u, nawet taka pod przykrywką pewnej odpowiedzialności, jest działaniem przestępczym
— zaznaczył
