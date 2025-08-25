Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że będą dwie nowe ustawy - ws. ułatwienia inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie oraz zamrożenia cen energii w IV kwartale br. Stwierdziła przy tym, że prezydencki projekt jest… bezużyteczny. „Pan prezydent sam się zakiwał” - mówiła przedstawicielka rządu, który próbował zaszantażować głowę państwa skandaliczną ustawą wiatrakową.
Hennig-Kloska nie odpuszcza tematu wiatraków
Będę chciała, żeby ta ustawa o rozwoju odnawialnych źródeł energii jeszcze we wrześniu wróciła do Sejmu. To jest bardzo ważna ustawa, potrzebna polskiej gospodarce. Jeżeli chcemy się rozwijać, być konkurencyjni, musimy zmierzać w kierunku OZE, które są po prostu najtańsze w systemie
— przekonywała w TVN24 Hennig-Kloska. Dodała, że w przypadku tego projektu rozważanych jest obecnie kilka scenariuszy, ale będzie on z pewnością zawierał „jakiś komponent deregulacyjny, ułatwiający inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie”.
Minister klimatu przekazała również, że jutro odbędzie się nieformalne posiedzenie rządu zwołane w związku z budżetem. Zadeklarowała, że będzie zabiegać o to, aby temat ten przedyskutować z premierem i ministrami oraz zdecydować, jaki scenariusz wybiera rząd.
Prezydencki projekt i arogancja minister
Szefowa resortu klimatu i środowiska wskazała również, że minister energii Miłosz Motyka „chce wracać” z ustawą ws. zamrożenia cen energii elektrycznej w IV kwartale br., „jak najszybciej się da, czyli pewnie w takim trybie odrębnym, przysługującym rządowi”.
Pytana, czy koalicja rządząca zagłosuje za projektem prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego zamrożenia cen energii, który jest już w Sejmie, stwierdziła, że projekt ten jest w tej chwili bezużyteczny, bo - zgodnie z obowiązującymi zasadami w parlamencie - trafił na 30 dni do konsultacji społecznych.
Więc moglibyśmy nad nim pracować w Sejmie na koniec września. Na koniec września to my musimy mieć uchwaloną ustawę. Pan prezydent sam się zakiwał
— powiedziała. Choć to właśnie Hennig-Kloska powinna być ostatnią osobą, która może pozwalać sobie na takie wypowiedzi!
Zdaniem minister tzw. ustawa wiatrakowa nie była formą szantażu wobec prezydenta, a przepisami ws. „racjonalnego planowania zmian” w systemie elektroenergetycznym Polski „w sposób bezpieczny dla gospodarki, obywateli i całego systemu elektroenergetycznego”. Dodała, że rząd PiS zostawił energetykę z „ogromnymi zagrożeniami blackoutów, z nieprzedłużoną ustawą o rynku mocy, dającą wsparcie blokom węglowym, które już kończą swój żywot”.
Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce faktycznie obniżenia cen energii dla obywateli, ale nie w taki sposób, żeby wiecznie tylko dopłacać z budżetu, (…) tylko żeby faktycznie obniżyć ceny, to my musimy zwiększać udział OZE w miksie energetycznym
— stwierdziła Hennig-Kloska, odpowiadając na pytanie, jak rząd zamierza przekonać prezydenta do podpisania nowej ustawy zawierającej element dot. energetyki wiatrowej. Dodała, że wydobycie węgla to działalność deficytowa, w zeszłym roku sektor zanotował 11 mld zł straty, a w br. do jego wydobycia trzeba dopłacić 9 mld zł.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prof. Mielczarski: Cały czas mówi się, że energia odnawialna jest najtańsza – w rzeczywistości jest najdroższa. Musimy bilansować energię
„Polityczne samobójstwo”
Prezydencki minister Karol Rabenda również dzisiaj przekonywał, że zablokowanie prezydenckiego projektu ws. zamrożenia cen energii byłoby „politycznym samobójstwem” dla koalicji rządzącej, a zwłaszcza dla koalicjantów PO. Wskazywał też, że powinniśmy dziś dyskutować o tym, czy zamrożenie cen prądu powinno być kontynuowane lub co powinniśmy robić, żeby ceny energii w Polsce spadały.
Obecnie zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto obowiązuje do końca września. Zapisy dotyczące przedłużenie mrożenia na IV kwartał 2025 r. znalazły się w nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. ustawie wiatrakowej) w trakcie prac sejmowych.
