Zdaniem 68,7 proc. badanych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna podać się do dymisji w związku z aferą KPO. 23,5 proc. uważa, że szefowa MFiPR nie powinna zrezygnować ze stanowiska - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.
W sondażu ankietowanych zapytano:
„Czy Pana/Pani zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna podać się do dymisji w związku z aferą wokół KPO?”
Na tak postawione pytanie 41,8 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 26,9 proc. – „raczej tak”. W ocenie 18,2 proc. ankietowanych szefowa MFiPR raczej nie powinna podać się do dymisji, a zdaniem 5,3 proc. - zdecydowanie nie powinna. 7,8 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.
Oceny wyborców
Jak informuje portal, „wśród wyborców koalicji rządzącej (związanych z partiami takimi jak KO, Lewica, PSL czy Polska 2050) opinie są bardziej zróżnicowane: 17 proc. zdecydowanie tak, 21 proc. raczej tak (łącznie 38 proc.), 37 proc. raczej nie, 14 proc. zdecydowanie nie i 11 proc. niezdecydowanych”.
Z kolei wyborcy opozycji (głównie PiS i Konfederacja) w zdecydowanej większości popierają dymisję: 64 proc. zdecydowanie tak, 26 proc. raczej tak (łącznie 90 proc.), 8 proc. raczej nie, 1 proc. zdecydowanie nie i 1 proc. niezdecydowanych
Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.
