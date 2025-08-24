Jacek Kurski postanowił odnieść się do słów byłego prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w podcaście „Żurnalisty”. W swoim wpisie przestrzega obóz Zjednoczonej Prawicy przed triumfalizmem politycznym i krytykuje „kwestionowanie w tych warunkach przywództwa” Jarosława Kaczyńskiego.
Słowa b. prezydenta u Żurnalisty
Przypomnijmy, w ostatnim czasie Dawid Swakowski, czyli „Żurnalista”, prowadzący własny kanał podcastowy na YouTube o tej samej nazwie, rozmawiał z byłym prezydentem Andrzejem Dudą. Padły tam słowa m.in. o Jarosławie Kaczyńskim, Donaldzie Tusku i zmianie pokoleniowej w polskiej polityce.
Może ktoś już nie przystaje do wymagań rzeczywistości, może potrzebne są zmiany, także pokoleniowe, inne spojrzenie. Może ktoś patrzy zbyt skostniałymi oczami na otaczającą nas rzeczywistość. Może ktoś cały czas dźwiga na sobie bagaż PRL. Potrzebne jest nowocześniejsze spojrzenie. Nawet ja mam takie spojrzenie, które gdzieś tam jest skażone PRL, bo miałem 17 lat kiedy skończył się PRL. (…) Ale czy rzeczywiście jest tak, że ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? No ja mam poważne wątpliwości
— mówił Andrzej Duda, pytany o to, dlaczego nikt nie chciał stworzyć koalicji z PiS i partia ta nie zachowała władzy po ostatnich wyborach parlamentarnych.
Jacek Kurski komentuje
Do tych wypowiedzi odniósł się w serwisie X Jacek Kurski. Do swojego wpisu zamieścił także wideo, w którym zestawiono ww. cytaty z byłego prezydenta, a także komentarz byłego prezesa TVP, które padły na antenie Telewizji wPolsce24.
Odnoszę niekiedy wrażenie, że duża część obozu Zjednoczonej Prawicy wita się już z gąską uważając, że zwycięstwo i odsunięcie K13G od władzy ma w kieszeni. Nic bardziej mylnego. KO bywa wciąż liderem sondaży, a Tusk nie cofnie się przed żadnym chwytem z całego instrumentarium obłędu i nienawiści, dla zabicia Prawa i Sprawiedliwości i ocalenia bezkarności
— czytamy.
Kwestionowanie w tych warunkach przywództwa autora wszystkich po 89r. zwycięstw polskiej prawicy, w tym najnowszego prezydenckiego (wszystkich z wyjątkiem AWS, ale jak to się skończyło?) - zamiast konsolidacji wokół PJK dla osiągnięcia zwycięstwa rozstrzygającego - jest najkrótszą drogą do jego zaprzepaszczenia. Nie wiem co bardziej tu smuci, brak szacunku dla człowieka, dzięki któremu dwukrotnie zdobyło się prezydenturę czy infantylna egzaltacja bezmyślnym ejdżyzmem
— dodał Jacek Kurski.
olnk/X/YouTube: zurnalistapl
