Z badań wynika, że zdecydowana większość Polaków jest przeciwko wysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę. Sprzeciw wyraża także w zasadzie cała polska klasa polityczna. Innego zdania jest jednak dziennikarz „Gazety Wyborczej” Bartosz Wieliński, który na antenie Radia Rebeliant wyraził smutek, że polskie władze nie chcą wysłać Wojska Polskiego na Ukrainę. Wielu użytkowników X w odpowiedzi zwróciło się do Wielińskiego, by sam jechał na Ukrainę, a nie wysyłał tam innych.
Smuci w tym wszystkim to, że Polska po prostu nie chce wysłać żadnego żołnierza do Ukrainy, w ramach takiego kontyngentu. Uważam, że to jest konieczne, żeby nasz głos był brany pod uwagę w tych dyskusjach. Litwa wysyła dwie kompanie, to będzie około 200 ludzi i to jak na ten kraj jest całkiem spora siła. Sami się szantażujemy, PiS i Konfederacja szantażują resztę kraju. To są tylko siły pokojowe, to nie są siły bojowe w żaden sposób
— mówił Bartosz Wieliński, podając przy tym wygodną dla siebie politycznie narrację, że rzekomo tylko PiS i Konfederacja nie chcą wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, podczas gdy - przynajmniej oficjalnie - nie chce tego cała polska klasa polityczna.
Ci żołnierze tam nie walczą, oni nadzorują pokój i jeżeli będzie ich dużo, to Rosjanie się nie odważą im nic zrobić, no ale decyzja jest polityczna
— zapewniał Wieliński.
Burza w sieci po słowach Wielińskiego
Stanowisko Bartosza Wielińskiego, że należy wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę
Kosowo i Liban, w przeciwieństwie do Rosji, nie graniczą z naszym krajem i co chwilę nie rzucają gróźb zrównania Warszawy z ziemią. Nie stanowią dla nas także bezpośredniego zagrożenia. A twierdzenie o tym, że jak będą siły „pokojowe” na Ukrainie, to Rosja nie odważy się zaatakować są zwyczajnie śmieszne. Jak pan red. Wieliński chce, to zawsze może pilnować Ukrainy jako wolontariusz. A z nim inni z redakcji „Gazety Wyborczej”
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
To niech sam rusza tyłek na Ukrainę, wszak nikt mu tego nie broni. Ba są osoby które mu się z chęcią dorzucą na bilet
— zaznaczył Przemysław Czarnecki, poseł PiS.
Wicemichnik przecież może już teraz śmignąć do Legionu Cudzoziemskiego na Ukrainie, a nie wysyłać tam jakiś obcych chłopaków. Polska doskonale poradzi sobie bez jego „mądrości”, a tam może wreszcie na coś się przyda
— podkreślił Marcin Wątrobiński, użytkownik X.
Może Bartosz Wieliński sam osobiście ruszy z odsieczą Ukrainie, a nie będzie wysyłał innych
— napisała Małgorzata, użytkownik X.
Jedź sobie, jak chcesz. Załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę
— zaproponowała Eleonora, uzytkowniczka X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Polska misja na Ukrainie? Tusk: „Nie przewidujemy wysłania żołnierzy”. Mówił też o udzielaniu Kijowowi „papierowych” gwarancji
— Szef MON: Polska nie przewiduje wysłania wojsk na Ukrainę. „Myślę, że po oświadczeniu USA nie będzie zaproszenia Ukrainy do NATO”
— Jednoznaczny wynik badania. Polacy przeciwni wysyłaniu naszych żołnierzy na teren Ukrainy z misją pokojową
tkwl/X/Radio Rebeliant
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738596-wielinski-chce-wysylac-zolnierzy-na-ukraine-burza-w-sieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.