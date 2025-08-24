„Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki to nie podpisze takiej ustawy. I tyle” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. W ten sposób minister odpowiedział na pytanie dziennikarza Radia Zet o planowane przez rząd podniesienie akcyzy na alkohol. Rząd planuje podniesienie cen napojów alkoholowych od przyszłego roku.
Według planów Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2026 r. ma nastąpić podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 15 proc. Planowany jest także wzrost tzw. opłaty cukrowej, która znajduje się w cenach wysoko słodzonych napojów i innych wyrobów tego typu.
Zgodnie ze słowami szefa Kancelarii Prezydenta zgody na podniesienie jakichkolwiek podatków nie będzie. Taką deklarację Karol Nawrocki złożył w czasie kampanii wyborczej.
Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki to nie podpisze takiej ustawy. I tyle. Nie znamy szczegółów tego projektu, bo być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym
— powiedział Radiu Zet minister Zbigniew Bogucki.
