Afera KPO, w ramach której przedsiębiorcy mogli dostawać środki unijne m.in. na jachty, wstrząsnęła polską opinią publiczną. Kogo obwiniają za to Polacy? Z sondażu dla United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że największa grupa Polaków wskazuje na rząd Donalda Tuska, ale co zaskakujące nie brakuje też tych, którzy winą obarczają niesprawujący władzy już od dawna gabinet Mateusza Morawieckiego.
Warto zaznaczyć, że chociaż sam program wsparcia z KPO branży HoReCa po pandemii koronawirusa, czyli hotelarzy i restauratorów, wymyślił jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego. Jednak to za rządów Donalda Tuska rozpatrywano wnioski i przyznawano to wsparcie przedsiębiorcom, i co kluczowe, poluzowano kryteria wsparcia, tworząc podwaliny pod pojawiające się nieprawidłowości.
Aż 49,2 proc. Polaków obwinia rząd Donalda Tuska o aferę KPO, jednak spora grupa - 41,9 proc., przypisuje winę za tę aferę dawno już niesprawującemu władzy gabinetowi Mateusza Morawieckiego.
Około 8,9 proc. badanych nie zajęło konkretnego stanowiska w tej sprawie.
Wyborcy mocno podzieleni w ocenach
Co istotne, wyborcy PiS-u i Konfederacji, ujęciu w sondażu łącznie jako opozycja, zdecydowanie wskazują na rząd Tuska jako odpowiedzialny za aferę KPO (81 proc.), gdy tylko 9 proc. przypisało winę za tę aferę gabinetowi Mateusza Morawieckiego.
Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku wyborców koalicji rządzącej - 86 proc. z nich obwinia za aferę rząd Mateusza Morawieckiego, a jedynie 6 proc. gabinet Donalda Tuska.
W badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wzięło udział 100 osób, zrealizowano je w dniach 13-16.08.2025 roku metodą CATI&CAWI.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dymisja za aferę KPO? Miażdżący werdykt dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Zdaniem 68,7 proc. badanych minister funduszy powinna odejść
— TYLKO U NAS. Afera KPO rzuca nowe światło na mrożenie środków. Buda: „Gdzie by się nie przyjrzeć, to jakaś rodzina albo znajomy kogoś z PO”
— Fatalny SONDAŻ dla Tuska! Chodzi o aferę KPO. Nawet większość wyborców Koalicji 13 grudnia uważa, że może ona zaszkodzić rządowi
tkwl/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738590-kto-jest-winny-afery-kpo-dominuja-wskazania-na-rzad-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.